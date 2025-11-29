Δυστυχώς, ο τίτλος εννοεί αυτό ακριβώς που λέει. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο έχουν εμφανιστεί και στην Κύπρο τέτοια φαινόμενα, ωστόσο στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και η Πορτογαλία, αρκετοί νέοι σκέφτονται να βρουν σύντροφο, ώστε να μπορέσουν να μοιράσουν το ενοίκιο στα δύο. Διαφορετικά η αναλογία κόστους ενοικίου και μισθού δεν βγαίνει.

Όλα τα πιο πάνω, δεν είναι κουβέντες του καφενείου με ελαφρά δόση χιούμορ. Είναι η σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν αρκετοί νέοι στην Ευρώπη μετά την άνοδο των τιμών των κατοικιών, αλλά και των ενοικίων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ρεπορτάζ που μετέδωσε προ ημερών το Euronews, οι τιμές των ακινήτων διογκώθηκαν και πάλι το 2024, τάση που συνεχίζεται και το 2025 στην ΕΕ και εκτινάχθηκαν κατά 5,4% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Ένα από τα κοινωνικά επακόλουθα, όπως αναφέρθηκε, είναι ότι οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται σε σχέση, αισθάνονται όλο και περισσότερο αποκλεισμένοι από την αγορά κατοικίας. Ακόμα και από την ενοικίαση και τη δημιουργία νοικοκυριού. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει το Euronews, το 37% των ατόμων που ζουν μόνοι τους, πιστεύουν πλέον ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν σπίτι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα νέας έρευνας μεταξύ περισσοτέρων από 20.000 ανθρώπων σε 23 χώρες-μέλη της ΕΕ, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία ακινήτων RE/MAX και κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Europe in Motion, του Euronews.

Σύμφωνα με την έρευνα, η δημιουργία σχέσης με κατάληξη τη συγκατοίκηση αναδεικνύεται σε πρακτική συντόμευση για την αγορά κατοικίας, σύμφωνα με το 26% των ερωτηθέντων που σκοπεύουν να αγοράσουν ακίνητο και είναι η τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, που εντείνεται σε όλη την Ένωση. Το ποσοστό που απάντησε θετικά σε αυτή την ερώτηση είναι υψηλότερο στην Ολλανδία και την Πορτογαλία (και στις δύο χώρες ήταν 33%).

Το να βρεις σύντροφο δεν είναι κακό. Το να ψάχνεις όμως να βρεις σύντροφο γιατί δεν μπορείς να βρεις σπίτι να ενοικιάσεις είναι προβληματικό. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα, κυρίως στα σόσιαλ μίντια, εμφανίζονται αρκετοί διάττοντες αστέρες που αυτοαποκαλούνται οικονομολόγοι και στηρίζουν την άποψη ότι είναι μέγιστο λάθος να αγοράσεις σπίτι. Αντ’ αυτού, μπορείς να επενδύσεις τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις και σταδιακά να χτίσεις περιουσία.

Είναι οι ίδιοι που λένε ότι δεν χρειάζεται να αγοράσεις αυτοκίνητο, αλλά μπορείς να ενοικιάσεις ή να βρεις ένα παλιό μεταχειρισμένο και τα λεφτά που θα γλυτώσεις να τα επενδύσεις. Τη θεωρία αυτή την ασπάζονται αρκετοί τελευταία.

Όντας μη οικονομολόγος, δεν μπορώ να πω κατά πόσο είναι σωστή ή λανθασμένη. Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως η θεωρία αυτή βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί όχι γιατί είναι κατ’ ανάγκη σωστή, αλλά γιατί οι εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές δεν αφήνουν άλλη επιλογή. Οι νέοι δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη, δυσκολεύονται να αγοράσουν αυτοκίνητο αν δεν έχουν οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους, ενώ αρκετοί δεν μπορούν καν να βγάλουν το μήνα με το μισθό που παίρνουν.

Επομένως, οι θεωρίες αυτές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για ν’ αναπτυχθούν. Λες και τα άτομα που έχουν περιουσία δεν έχουν ένα, τουλάχιστον, σπίτι. Ή λες και στην περίπτωση που επενδύσεις τα λεφτά αυτά που θα εξοικονομήσεις, είναι 100% βέβαιο ότι οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν και δεν υπάρχει το ενδεχόμενο στο τέλος της ημέρας να χάσεις και αυτά τα λεφτά.

Όπως και να έχει, η ωμή πραγματικότητα δείχνει πως οι νέοι δυσκολεύονται αφάνταστα να βρουν σπίτι, ή ακόμα και να ενοικιάσουν, με αποτέλεσμα να σκαρφίζονται ανορθόδοξους -πολλές φορές- τρόπους για να επιβιώσουν. Δυστυχώς, οι προβλέψεις δεν δείχνουν ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει, σε σχέση με το πού οδηγούνται οι κοινωνίες.