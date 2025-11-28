Καθώς οι τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια αυξάνονται σε όλη την ΕΕ, εκατομμύρια νέοι που δεν είναι σε σχέση ή παραμένουν ανύπαντροι αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια για να λύσουν το στεγαστικό τους πρόβλημα. Αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα, οδηγεί πολλούς στην επίσπευση της απόφασης να συγκατοικήσουν με κάποιον ερωτικό σύντροφο ή να παντρευτούν, ώστε να ενώσουν και οικονομικά τις δυνάμεις τους, με την ελπίδα να μπορέσουν να ενοικιάσουν μία κατοικία ή ένα διαμέρισμα ή στην καλύτερη περίπτωση να αγοράσουν το δικό τους ακίνητο.

Όπως αναφέρει σε εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Euronews, μετά από μια σύντομη βουτιά των τιμών το 2023, οι τιμές των ακινήτων διογκώθηκαν και πάλι το 2024 (και το 2025) στην ΕΕ και εκτινάχθηκαν κατά 5,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Και ένα από τα κοινωνικά επακόλουθα είναι ότι οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται σε σχέση αισθάνονται όλο και περισσότερο αποκλεισμένοι από την αγορά κατοικίας. Ακόμα και από την ενοικίαση και τη δημιουργία νοικοκυριού.

Πιο συγκεκριμένα, γράφει το Euronews, το 37% των ατόμων που ζουν μόνοι τους πιστεύουν πλέον ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν σπίτι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα νέας έρευνας μεταξύ περισσοτέρων από 20.000 ανθρώπους σε 23 χώρες μέλη της ΕΕ, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία ακινήτων RE/MAX και κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Europe in Motion, του Euronews.

Τι έδειξε η έρευνα

Σύμφωνα με την έρευνα, η δημιουργία σχέσης με κατάληξη τη συγκατοίκηση αναδεικνύεται σε πρακτική συντόμευση για την αγορά κατοικίας, σύμφωνα με το 26% των ερωτηθέντων που σκοπεύουν να αγοράσουν ακίνητο και είναι η τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, που εντείνεται σε όλη την Ένωση. Το ποσοστό που απάντησε θετικά σε αυτή την ερώτηση είναι υψηλότερο στην Ολλανδία και την Πορτογαλία (και στις δύο χώρες ήταν 33%).

Σε γενικές γραμμές, αναφέρει το Euronews, πολλοί Ευρωπαίοι φαίνεται να επισπεύδουν τη συγκατοίκηση: Το 13% των ζευγαριών στην Ευρώπη συγκατοικεί μετά από μόλις έξι μήνες, ενώ το 26% το κάνει μέσα σε ένα χρόνο.

«Η οικονομική κατάσταση διαμορφώνει όχι μόνο το πού ζουν οι άνθρωποι, αλλά και με ποιον ζουν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της RE/MAX Europe, Michael Polzler. «Ενώ το αυξανόμενο κόστος στέγασης συνεχίζει να επηρεάζει όλους, όσοι δεν έχουν σύντροφο ή κοινό εισόδημα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία για την απόκτηση κατοικίας».

Ωστόσο, πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι εξετάζουν αντί της δημιουργίας σχέσης και της συγκατοίκησης… τη γεωγραφία: Το 14% δηλώνει ότι η μετακόμιση σε φθηνότερη περιοχή θα μπορούσε να είναι ο δρόμος για να αγοράσουν σπίτι, μια στρατηγική που είναι πιο συνηθισμένη στη Γερμανία (20%).

Ως νούμερο ένα εμπόδιο για την απόκτηση στέγης αναφέρεται, βάσει της έρευνας, ο μισθός, (58% των απαντήσεων), με υψηλότερα ποσοστά στην Πολωνία (66%) και την Ουγγαρία (67%).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Euronews, οι εργένηδες κατέχουν πολύ λιγότερη ακίνητη περιουσία από συνομήλικους που είναι σε σχέση ή έχουν παντρευτεί. Ενώ το 72% των ατόμων που ανήκουν σε ένα ζευγάρι είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού στο οποίο ζουν, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 49% μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνοι τους.

Το χάσμα μεταξύ των χωρών είναι ακόμη πιο έντονο. Τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης μεταξύ όσων ζουν μόνοι τους είναι σημαντικά χαμηλά στην Ελβετία (17%), τη Γερμανία (19%) και τη Μάλτα (15%). Το εκτιμώμενο κόστος στέγασης για τους Ευρωπαίους που ζουν μόνοι τους ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 36% του εισοδήματός τους, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών. Στη Γερμανία είναι το 42% του εισοδήματος ενός ατόμου που μένει μόνο του και στην Τσεχία ξεπερνά το 45%. Στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία είναι περίπου 33%.

Το πιο βολικό μέρος για να ζει κανείς μόνος του στην Ευρώπη είναι η Λιθουανία, σύμφωνα με την έρευνα, όπου λιγότερο από το ένα τέταρτο του μισθού του πηγαίνει για στέγαση.