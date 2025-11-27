Η Eurostat δημοσίευσε την έκδοση Housing in Europe 2025, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για τη στεγαστική κατάσταση στην ΕΕ, από τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης έως το μέγεθος κατοικιών, την ποιότητα στέγασης και τις μεταβολές στις τιμές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, με 69,4% των κατοίκων να ζουν σε δικό τους σπίτι ή διαμέρισμα και μόλις 30,6% να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου 68% των πολιτών είναι ιδιοκτήτες και 32% ενοικιαστές.
Ιδιοκατοίκηση στην ΕΕ: Μεγάλες αποκλίσεις
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Ρουμανία (94%), Σλοβακία (93%), Ουγγαρία (92%) και Κροατία (91%) καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης.
- Γερμανία είναι η μοναδική χώρα όπου η πλειονότητα (53%) ζει σε ενοίκιο, ακολουθούμενη από Αυστρία (46%) και Δανία (39%).
Τύποι κατοικίας: Σπίτια ή διαμερίσματα;
Στην ΕΕ το 2024:
- 51% ζούσε σε μονοκατοικία,
- 48% σε διαμέρισμα,
- 1% σε άλλες μορφές στέγασης (π.χ. κινητές κατοικίες).
Τα υψηλότερα ποσοστά διαβίωσης σε κατοικίες τύπου σπιτιού καταγράφονται στην:
- Ιρλανδία (90%),
- Ολλανδία & Βέλγιο (77%),
- Κροατία (76%).
Αντίθετα, σε χώρες όπως Ισπανία (65%), Λετονία (64%) και Μάλτα (63%), τα διαμερίσματα κυριαρχούν.
Χωρητικότητα κατοικιών: 1,7 δωμάτια ανά άτομο
Στην ΕΕ καταγράφονται κατά μέσο όρο 1,7 δωμάτια ανά άτομο.
Τα υψηλότερα ποσοστά κατέχουν:
- Μάλτα (2,2),
- Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες (2,1).
Στο άλλο άκρο:
- Σλοβακία & Ρουμανία (1,1),
- Πολωνία & Λετονία (1,2).
Αντίστοιχα, ο μέσος όρος ατόμων ανά νοικοκυριό στην ΕΕ είναι 2,3, με κορυφές σε Σλοβακία (3,1) και Πολωνία (2,9), και χαμηλά επίπεδα στη Γερμανία, Δανία και Σουηδία (2,0).
Υπερπληθυσμός και υποπληθυσμός: Η Κύπρος πρώτη στα άνετα σπίτια
Το ζήτημα ποιότητας στέγασης συνδέεται και με τον βαθμό συμφόρησης ή υπο-αξιοποίησης:
Υπερπληθυσμός (overcrowding)
Το 2024, 17% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε υπερπληθυσμένες κατοικίες, ποσοστό μειωμένο από το 19% του 2010.
Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε:
- Ρουμανία (41%),
- Λετονία (39%),
- Βουλγαρία (34%).
Τα χαμηλότερα:
- Κύπρος (2%),
- Μάλτα (4%),
- Ολλανδία (5%).
Υποπληθυσμός (under-occupation)
Το αντίθετο φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κύπρο:
- 70% των κατοίκων ζουν σε κατοικίες με περισσότερους χώρους από όσους χρειάζονται.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
Ακολουθούν:
- Ιρλανδία (67%),
- Μάλτα (64%).
Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε:
- Ρουμανία (7%),
- Λετονία (10%),
- Ελλάδα (13%).