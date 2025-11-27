Η Eurostat δημοσίευσε την έκδοση Housing in Europe 2025, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για τη στεγαστική κατάσταση στην ΕΕ, από τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης έως το μέγεθος κατοικιών, την ποιότητα στέγασης και τις μεταβολές στις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, με 69,4% των κατοίκων να ζουν σε δικό τους σπίτι ή διαμέρισμα και μόλις 30,6% να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου 68% των πολιτών είναι ιδιοκτήτες και 32% ενοικιαστές.

Ιδιοκατοίκηση στην ΕΕ: Μεγάλες αποκλίσεις

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  • Ρουμανία (94%), Σλοβακία (93%), Ουγγαρία (92%) και Κροατία (91%) καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης.
  • Γερμανία είναι η μοναδική χώρα όπου η πλειονότητα (53%) ζει σε ενοίκιο, ακολουθούμενη από Αυστρία (46%) και Δανία (39%).

Τύποι κατοικίας: Σπίτια ή διαμερίσματα;

Στην ΕΕ το 2024:

  • 51% ζούσε σε μονοκατοικία,
  • 48% σε διαμέρισμα,
  • 1% σε άλλες μορφές στέγασης (π.χ. κινητές κατοικίες).

Τα υψηλότερα ποσοστά διαβίωσης σε κατοικίες τύπου σπιτιού καταγράφονται στην:

  • Ιρλανδία (90%),
  • Ολλανδία & Βέλγιο (77%),
  • Κροατία (76%).

Αντίθετα, σε χώρες όπως Ισπανία (65%), Λετονία (64%) και Μάλτα (63%), τα διαμερίσματα κυριαρχούν.

Χωρητικότητα κατοικιών: 1,7 δωμάτια ανά άτομο

Στην ΕΕ καταγράφονται κατά μέσο όρο 1,7 δωμάτια ανά άτομο.
Τα υψηλότερα ποσοστά κατέχουν:

  • Μάλτα (2,2),
  • Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες (2,1).

Στο άλλο άκρο:

  • Σλοβακία & Ρουμανία (1,1),
  • Πολωνία & Λετονία (1,2).

Αντίστοιχα, ο μέσος όρος ατόμων ανά νοικοκυριό στην ΕΕ είναι 2,3, με κορυφές σε Σλοβακία (3,1) και Πολωνία (2,9), και χαμηλά επίπεδα στη Γερμανία, Δανία και Σουηδία (2,0).

Υπερπληθυσμός και υποπληθυσμός: Η Κύπρος πρώτη στα άνετα σπίτια

Το ζήτημα ποιότητας στέγασης συνδέεται και με τον βαθμό συμφόρησης ή υπο-αξιοποίησης:

Υπερπληθυσμός (overcrowding)

Το 2024, 17% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε υπερπληθυσμένες κατοικίες, ποσοστό μειωμένο από το 19% του 2010.
Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε:

  • Ρουμανία (41%),
  • Λετονία (39%),
  • Βουλγαρία (34%).

Τα χαμηλότερα:

  • Κύπρος (2%),
  • Μάλτα (4%),
  • Ολλανδία (5%).

Υποπληθυσμός (under-occupation)

Το αντίθετο φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κύπρο:

  • 70% των κατοίκων ζουν σε κατοικίες με περισσότερους χώρους από όσους χρειάζονται.
    Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
    Ακολουθούν:
  • Ιρλανδία (67%),
  • Μάλτα (64%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται σε:

  • Ρουμανία (7%),
  • Λετονία (10%),
  • Ελλάδα (13%).