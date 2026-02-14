Η δράση και συνεισφορά του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) στην αγορά ακινήτων είναι σημαντικά αυξημένη τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με ό,τι συνέβαινε παλαιότερα. Και αυτό πιστώνεται τόσο στην ίδια την ηγεσία του ΚΟΑΓ (Συμβούλιο και Διεύθυνση), όσο και στην Κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να αξιοποιήσει τον Οργανισμό και την τεχνογνωσία του για να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της αγοράς, το οποίο είναι η μειωμένη προσφορά οικιστικού αποθέματος.

Προ ημερών, ο ΚΟΑΓ, στο πλαίσιο του απολογισμού του έργου του, προέβη σε σημαντικές ανακοινώσεις, όσον αφορά στις προσεχείς δράσεις του. Μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Οργανισμού, Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 2026, θα παραδοθούν συνολικά 247 οικιστικές μονάδες. Πρόσθεσε ότι ο ΚΟΑΓ συμμετέχει ενεργά στην ανέγερση των 500 οικιστικών μονάδων που έχουν εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κρατική γη, οι οποίες θα είναι από τη διαχείριση του οργανισμού. Η κ. Κούσιου αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που έχει το σχέδιο του προσιτού ενοικίου, επισημαίνοντας ότι δύο μεγάλα έργα, στον Άγιο Νικόλαο στη Λεμεσό (138 διαμερίσματα) και στον Στρόβολο (54 διαμερίσματα), είναι ήδη σε εξέλιξη.

Όσον αφορά στο 2025, η κ. Κούσιου σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε το Έργο Ιάνθη στον Δήμο Λάρνακας με 24 διαμερίσματα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων, ενώ παράλληλα άρχισε η υλοποίηση έργων στην Κοκκινοτριμιθιά (10 κατοικίες), στον Δήμο Πολεμιδιών (29 κατοικίες) και στους Δήμους Λακατάμιας, Αγίου Δομετίου, Καϊμακλίου και Παλλουριώτισσας.

Παράλληλα, προχώρησε ο διαχωρισμός 137 οικοπέδων στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και συγκεκριμένα, στον Ύψωνα, στην Δρομολαξιά, στην Κοκκινοτριμιθιά, και στην Τίμη.

Αναντίλεκτα, το έργο του ΚΟΑΓ, στην όλη προσπάθεια ενίσχυσης του οικιστικού αποθέματος και μείωσης των τιμών, ώστε η αγορά ή ενοικίαση κατοικίας να καταστούν προσιτά σε μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, είναι σημαντική. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι το έργο αυτό να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι αυτό; Τα ακίνητα που χτίζονται στο τέλος να αγοράζονται – ενοικιάζονται και όχι να μένουν στα αζήτητα. Γιατί τίθεται αυτό το ζήτημα; Διότι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ακόμα και με τις χαμηλότερες -από την υπόλοιπη αγορά- τιμές στις οποίες προσφέρει τα ακίνητα ο ΚΟΑΓ, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στην οποία απευθύνονται τα εν λόγω έργα δεν είναι σε θέση να τα αγοράσει. Και αυτό γιατί χρειάζεται να καταβληθεί ένα ποσό ως προκαταβολή, το οποίο αρκετοί δεν διαθέτουν. Πρόσθετα σε αυτό, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη εξασφάλιση, οι τράπεζες δύσκολα θα παραχωρήσουν δάνειο σε αυτά τα άτομα. Αυτό βέβαια, δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τον ΚΟΑΓ, αλλά και τις τράπεζες.

Επομένως, είναι κρίσιμο στην όλη εξίσωση να μπουν και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε η όλη προσπάθεια να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να ωφεληθούν τελικά αυτοί για τους οποίους ανεγείρονται τα εν λόγω ακίνητα. Διότι, στην περίπτωση που τα σχέδια προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου δεν αποφέρουν αποτέλεσμα, τότε το μέλλον προδιαγράφεται ιδιαίτερα ζοφερό και δυσοίωνο για τη μεσαία και χαμηλή εισοδηματική τάξη. Συν αυτό, θα επιφέρει ζημιά στους ίδιους τους επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τα συγκεκριμένα έργα και δύσκολα θα εμπλακούν ξανά σε ανάλογη προσπάθεια του ΚΟΑΓ ή της Κυβέρνησης ευρύτερα.