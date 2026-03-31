Μάλλον, δεν υπάρχει σπίτι στην Κύπρο που χρησιμοποιεί φιάλες υγραερίου για θέρμανση ή μαγείρεμα που να μην πιστεύουν οι νοικοκυραίοι ότι και αυτή τη φορά οι εισαγωγείς και διανομείς άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά και του έδωσαν και κατάλαβε του εύκολου κέρδους.

Πολλές φορές διερωτούνται διάφοροι γιατί πολύς κόσμος δαιμονοποιεί το κέρδος. Μήπως γιατί το κέρδος των άλλων είναι χασούρα των υπολοίπων; Όμως, κανείς δεν δαιμονοποιεί έτσι απλά το κέρδος. Απορρίπτει και καταριέται την αναίτια και αδικαιολόγητη αύξηση τιμών, για την εκτόξευση του καθαρού ωφέλους του ισχυρού έναντι του αδυνάτου.

Τις τελευταίες μέρες, ακόμα και στελέχη υπεραγορών και λιανοπωλητών κακίζουν το ύψος των ανατιμήσεων στις φιάλες υγραερίου και σε άλλα είδη, σε καιρό παρατεταμένων χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ ήδη οι οργανώσεις των καταναλωτών διερωτούνται δημοσίως πως κατάφερε και ακρίβυνε λόγω του πολέμου το στοκ κάποιων εταιρειών πετρελαιοειδών στις δεξαμενές τους στην Κύπρο.

Διαμαρτύρονταν κάποιοι της αγοράς για τις προειδοποιήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, από τα πρώτα κιόλας στάδια της επίθεσης στο Ιράν, ότι δύσκολα θα αποφύγουμε έναν νέο γύρο πληθωρισμού, μέσω του οποίου οι ανατιμήσεις θα προστεθούν στις αυξημένες τιμές που μας έμειναν «αγγονίν» από την εισβολή στην Ουκρανία και δεν ξέρει κανένας πού θα κατρακυλήσει το βιοτικό επίπεδο αν επιβεβαιωθούν όσοι ανησυχούν πως αυτή τη φορά ο πληθωρισμός δεν θα συνοδευτεί με αξιοπρεπή μεγέθυνση του ΑΕΠ των χωρών, συνεπώς πολύ δύσκολα θα δοθούν αντισταθμιστικές αυξήσεις στους μισθούς. Ό,τι κάνει η ΑΤΑ για τους λίγους που την κατοχύρωσαν.

Ακούγαμε τις προάλλες ένα στέλεχος των μεγάλων λιανοπωλητών να φωνάζει πως «άμα τα ΜΜΕ κάθε μέρα γράφουν πως έρχονται αυξήσεις στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, λόγω του πολέμου, ε αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των κερδοσκόπων». Μόνο που, αγαπητέ, δεν είναι μία ούτε δύο, ούτε μόνο 100 οι φορές που αποδείχθηκε πως το ψωμί ενός μεγάλου μέρους της αγοράς είναι μονίμως αλειμμένο με μπόλικο βούτυρο.

Την ώρα λοιπόν που ασκήθηκε κριτική σε ΜΜΕ ότι με τα γραφόμενα και τις προειδοποιήσεις τους προετοιμάζουν το έδαφος σε επιχειρήσεις παντός είδους να επιβάλουν αυξήσεις, ακόμα και αν δεν δικαιολογούνται από το κόστος παραγωγής ή εισαγωγής-διανομής προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε στη διάρκεια και αυτού του πολέμου όχι μόνο να προειδοποιεί για μια νέα ενεργειακή κρίση και μία επώδυνη αταξία στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά επίσης να πραγματοποιεί τις έρευνες ανά μήνα για να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι αναμένουν στο κοντινό μέλλον πληθωριστικές τάσεις.

Ανατιμήσεις προϊόντων -και δη ενεργειακών- ήδη καταγράφονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εξού και η μία μετά την άλλη οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν σοβαρά μέτρα για τη μείωση των φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Προφανώς σε μεταγενέστερο χρόνο, θα εγερθεί θέμα κοινωνικών παροχών και κρατικών επενδύσεων, ένεκα των μειωμένων φορολογικών εσόδων, ιδιαίτερα αν αυτή η μπόρα δεν κοπάσει, κάπως, σύντομα.

Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία έρευνα της Κομισιόν μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, ο δείκτης που αποτυπώνει την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις έχει αυξηθεί από το 26,2 τον Φεβρουάριο στο 43,4 τον Μάρτιο. Την ίδια ανησυχία δεν κρύβουν πλέον ούτε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως οι τιμές «θα πέσουν σαν πέτρα» μόλις ολοκληρωθούν η επίθεση στο Ιράν και τα αντίποινα του καθεστώτος, αλλά η εμπειρία μας με τις περίφημες αγορές παντός είδους δεν δικαιολογεί τέτοιον εφησυχασμό. Μοιάζει αναπόφευκτο πως το λίπος στις τιμές θα αποδειχθεί κακή χοληστερόλη, η οποία θα προκαλέσει στένωση της τσέπης και του πορτοφολιού και μειωμένη ροή χρήματος.