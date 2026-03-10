Ξυπνούν μνήμες Covid στις αγορές από το σοκ του πολέμου στο Ιράν

Της Shuli Ren

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ωθεί τις τιμές του πετρελαίου προς τα 120 δολάρια το βαρέλι, έρχεται επιτέλους η ώρα της κρίσης για έναν απερίσκεπτο πρόεδρο και τις εξίσου εφησυχασμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αντιδράσεις ήταν συγκρατημένες, με τον δείκτη S&P 500 να υποχωρεί μόλις κατά 2%. Ακόμη και στη Νότια Κορέα, την πιο ευμετάβλητη χρηματιστηριακή αγορά του κόσμου, οι κυνηγοί ευκαιριών επέστρεψαν την Παρασκευή, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια βουτιά στην ιστορία του δείκτη Kospi.

Αυτή η απάθεια είναι φυσιολογική. Οι αγορές συχνά αντιδρούν με καθυστέρηση στα σημαντικά γεγονότα. Όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Covid-19, οι επενδυτές αρχικά υποτίμησαν την προοπτική μιας παγκόσμιας πανδημίας, για να περάσουν σε κατάσταση απόλυτου πανικού λίγες εβδομάδες αργότερα. Σε λιγότερο από ένα μήνα, ο S&P 500 έχασε έως και το ένα τρίτο της αξίας του.

Καθώς η κρίση στο Ιράν εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα της, οι αγορές δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν μόνο σε μια βραχύβια σύγκρουση. Η Τεχεράνη όρισε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιο του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη της χώρας, ως διάδοχό του, γεγονός που αποτελεί το ακριβώς αντίθετο από μια πορεία αποκλιμάκωσης. Τη Δευτέρα, ο δείκτης MSCI AC Asia Pacific Index σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση από τον περασμένο Απρίλιο, με την Κορέα και την Ιαπωνία να ηγούνται των απωλειών. Παράλληλα, εντείνεται η πίεση με νέο sell-off στα κρατικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περισσότερα δυσάρεστα νέα τις επόμενες ημέρες.

Ως εκ τούτου, είναι ώρα να προβλέψουμε την εμφάνιση ενός “μαύρου κύκνου”. Ας εξετάσουμε τι “τρένταρε” πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφασίσουν να ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς εκεί θα παρατηρηθούν πιθανότατα τα πιο απότομα sell-off.

Οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ήταν ένα κυρίαρχο θέμα. Μόνο τέσσερις από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας προβλέπεται να δαπανήσουν 650 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, μια αύξηση 81% από το 2025, με δισεκατομμύρια επιπλέον να προέρχονται από εταιρείες όπως η Oracle, η Tesla και μεγάλους Κινέζους παίκτες.

Μέχρι πρόσφατα, οι επενδυτές μετοχών μιλούσαν για έναν “υπερκύκλο” (supercycle) των τσιπ και οι traders στις αγορές ομολόγων έβλεπαν εκδόσεις ρεκόρ. Από τα τέλη του περασμένου έτους, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν αξιοποιήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να χρηματοδοτήσουν τις φιλοδοξίες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Εν τω μεταξύ, οι αγορές της Κορέας και της Ταϊβάν, που κυριαρχούνται από τις Samsung Electronics, SK Hynix και Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, έγιναν οι αγαπημένες των επενδυτών. Αυτό το αφήγημα τώρα καταρρέει.

Φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα: Φοβούμενες την αναζωπύρωση του πληθωρισμού, οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως δεν θα μειώνουν πλέον τα επιτόκια – και μπορεί ακόμη και να αρχίσουν κύκλους αυξήσεων. Τα spreads των εταιρικών ομολόγων θα μπορούσαν επίσης να διευρυνθούν. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, τα πιστωτικά spreads των τεχνολογικών εταιρειών με επενδυτική βαθμίδα δεν πλησιάζουν καν την κορυφή που είδαμε στις αρχές του 2020.

Με το κόστος δανεισμού να εκτοξεύεται, η Big Tech ενδέχεται να κάνει ένα βήμα πίσω, να μειώσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και να “σκάσει” τη φούσκα των μετοχών που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για μια λογική εικασία, δεδομένου ότι ένας αριθμός-ρεκόρ επενδυτών είχε ήδη επισημάνει στις εταιρείες ότι ξόδευαν πάρα πολλά.

Και τι γίνεται με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο κατέρρευσε τον Μάρτιο του 2020; Μια αύξηση κατά 25% της τιμής του αργού πετρελαίου σε μία μέρα, καθώς και οι βουτίες κατά 10% σε συναλλαγές με μεγάλη ζήτηση, όπως αυτές των ημιαγωγών, μπορούν να πανικοβάλουν περισσότερο τους ήδη νευρικούς επενδυτές και να προκαλέσουν αδιακρίτως πωλήσεις. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο χρυσός, παρά τον παραδοσιακό του ρόλο ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους ταραχών, έχει σημειώσει πτώση τον τελευταίο καιρό. Μήπως ορισμένοι πωλητές προσπάθησαν απεγνωσμένα να βρουν ρευστότητα;

Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποβαθμίσει την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου, χαρακτηρίζοντάς την “πολύ μικρό τίμημα” για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Είναι όμως πιθανό να έχει χάσει τον έλεγχο αυτού του πολέμου, όπως συνέβη με την ανεπαρκή αντίδραση και διαχείριση της πανδημίας κατά την πρώτη του θητεία; Με το πετρέλαιο να παραμένει σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα πληρώσουν βαρύ τίμημα.

