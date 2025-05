Σε ένα εκπαιδευτικό τοπίο που διαµορφώνεται από τις απαιτήσεις της τεχνολογικής προόδου, της διασυνοριακής κινητικότητας και της ζήτησης για εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου (EUC) ξεχωρίζει ως ένα από τα πλέον καινοτόµα και διεθνώς αναγνωρισµένα πανεπιστήµια στην Ευρώπη, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση στον χώρο των Ιατρικών Επιστηµών και Επιστηµών Υγείας γενικότερα.

Με τρεις διακριτές αλλά στενά διασυνδεδεµένες σχολές – Ιατρική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική– το EUC επενδύει συστηµατικά στην ακαδηµαϊκή αριστεία, στην προηγµένη υποδοµή και στην κλινική κατάρτιση µε διεθνή προσανατολισµό.

Πρόσφατα, ακόµα µια κατάταξη προστέθηκε στο ενεργητικό του πανεπιστηµίου από το THE World University Rankings by Subject 2025: Medical and Health, όπου κατάταξε το EUC στα 501-600 καλύτερα Πανεπιστήµια στα προγράµµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστηµών Υγείας.

Smart Campus: Όταν ο χώρος ενισχύει τη γνώση

Η πρόσφατη επέκταση της πανεπιστηµιούπολης µε νέο υπερσύγχρονο κτηριακό συγκρότηµα 6.000 τ.µ. επιβεβαιώνει τη δέσµευση του πανεπιστηµίου στη συνεχή αναβάθµιση της ποιότητας σπουδών. Το νέο κτήριο, σχεδιασµένο µε βάση τις αρχές της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της βιωσιµότητας, στεγάζει τις σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, καθώς και εξειδικευµένα εργαστήρια και την πρότυπη Οδοντιατρική Κλινική.

Πρόκειται για µια σύγχρονη υποδοµή αιχµής που θέτει νέα πρότυπα στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση του τόπου µας.

Ιατρική Σχολή: Εκπαίδευση µε διεθνές αποτύπωµα

Η Ιατρική Σχολή του EUC αποτελεί σηµείο αναφοράς στην περιοχή. Έχει διακριθεί διεθνώς, καθώς είναι διαπιστευµένη από World Federation for Medical Education (WFME) και µάλιστα ξεχωρίζει αφού προσφέρει το µοναδικό πρόγραµµα σπουδών Ιατρικής σε Κύπρο και Ελλάδα µε την ύψιστη διάκριση 5 QS Stars από το QS TOP UNIVERSITIES (2024).

Το πρόγραµµα σπουδών Doctor of Medicine (MD) προσφέρεται στα αγγλικά και προσελκύει φοιτητές από περισσότερες από 90 χώρες, καθιστώντας την κοινότητα της Σχολής πραγµατικά διεθνή. Το ακαδηµαϊκό προσωπικό περιλαµβάνει διακεκριµένους επιστήµονες µε εµπειρία από κορυφαία πανεπιστήµια και νοµπελίστες επισκέπτες καθηγητές όπως ο Sir Martin Evans, Tomas Lindahl, Jean-Marie Lehn, Ada Yonath και άλλοι.

Το πρόγραµµα βασίζεται σε student-centered learning, µε χρήση της µεθοδολογίας Problem-Based Learning και µε κλινική εκπαίδευση ήδη από τα πρώτα έτη σπουδών, τόσο σε κυπριακά νοσοκοµεία όσο και σε διεθνή συνεργαζόµενα ιατρικά κέντρα.

Ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία έχει το γεγονός ότι, από το 2022, το EUC προσφέρει το Πτυχίο Ιατρικής (MD) και στη Φρανκφούρτη, που αποτελεί το πρώτο παράρτηµα κυπριακού πανεπιστηµίου στο εξωτερικό – γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή στρατηγική του πανεπιστηµίου και επιβεβαιώνει την ποιότητα και τη µεταφορά τεχνογνωσίας πέρα από τα σύνορα της Κύπρου.

Οδοντιατρική Σχολή: Εκπαίδευση Με Τεχνολογική Υπεροχή

Το πενταετές πρόγραµµα Bachelor of Dental Surgery (BDS) της Οδοντιατρικής Σχολής του EUC, το µοναδικό στην Κύπρο, προσφέρει ένα πλήρως ολοκληρωµένο ακαδηµαϊκό και κλινικό περιβάλλον. Η αναγνώριση από το Association for Dental Education in Europe (ADEE) διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµα σε 32+ ευρωπαϊκές χώρες, ενώ πρόσφατες απορροφήσεις αποφοίτων σε οδοντιατρικές κλινικές στο Βέλγιο, τη Γερµανία και την Ολλανδία επιβεβαιώνουν τη ζήτηση για το πτυχίο.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ψηφιακά εργαστήρια, VR προσοµοιωτές και phantoms, ενώ η πρακτική τους άσκηση γίνεται στη σύγχρονη Πανεπιστηµιακή Οδοντιατρική Κλινική, υπό την επίβλεψη ειδικευµένων καθηγητών.

Η Σχολή επιτελεί ουσιαστικό κοινωνικό έργο, ενισχύοντας το θεσµικό της αποτύπωµα µέσω της ενεργούς συµµετοχής της στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, συνεργάζεται µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προσφέροντας δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, συµβάλλοντας έµπρακτα στη δηµόσια υγεία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Κτηνιατρική Σχολή: Με προσέγγιση One Health

Η Σχολή Κτηνιατρικής του EUC, µε το πρόγραµµα Doctor of Veterinary Medicine (DVM), υπηρετεί την προσέγγιση “One Health” που ενώνει την υγεία των ζώων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες Day One Competencies, εκπαιδεύονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, και έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια προσοµοίωσης υψηλής τεχνολογίας.

Το πρόγραµµα ευθυγραµµίζεται µε το ESEVT και πληροί όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, η Πανεπιστηµιακή Κλινική Μικρών Ζώων, που αναµένεται να λειτουργήσει σε συνδυασµό µε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε Κύπρο και Ευρώπη, προσφέρει στους φοιτητές µοναδικές δυνατότητες για κλινική εµπειρία και επαγγελµατική δικτύωση.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου αποδεικνύει ότι ένα πανεπιστήµιο από την Κύπρο µπορεί όχι µόνο να ανταγωνιστεί ισότιµα κορυφαία ευρωπαϊκά ιδρύµατα, αλλά και να δηµιουργεί εκπαιδευτική προστιθέµενη αξία µε διεθνές αποτύπωµα. Με επενδύσεις σε υποδοµές, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναµικό, προσφέρει ένα µοντέλο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης που απαντά ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.