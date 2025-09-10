Η RE/MAX Κύπρου συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο της ως ηγέτιδα δύναμη στην κυπριακή αγορά ακινήτων, ολοκληρώνοντας δύο σημαντικές συναλλαγές στο κέντρο της Λευκωσίας, συνολικής αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για δύο οικόπεδα στην περιοχή Τρυπιώτης, μία από τις πιο κεντρικές και ιστορικές τοποθεσίες της πρωτεύουσας, τα οποία εξαγοράστηκαν από ξένους επενδυτές που βλέπουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην καρδιά της πόλης.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών κεφαλαίων για τη Λευκωσία και τον ρόλο της ως επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο της Κύπρου. Παράλληλα, αναδεικνύει τη RE/MAX Κύπρου ως αξιόπιστο συνεργάτη για στρατηγικές επενδύσεις υψηλής αξίας.

Σε δήλωσή του, ο Διευθυντής Γραφείου της RE/MAX Λευκωσίας, κ. Μάριος Παπαχριστοδούλου, ανέφερε: «Οι συγκεκριμένες αγοραπωλησίες δεν αποτελούν μόνο μια μεγάλη επιτυχία για την εταιρεία μας, αλλά και απόδειξη ότι η Λευκωσία εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για διεθνείς επενδυτές. Η εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών στη RE/MAX Κύπρου δεν είναι τυχαία. Αξιοποιώντας τη δύναμη του Παγκόσμιου δικτύου της RE/MAX σε 110 χώρες, μαζί με την ισχυρή τοπική γνώση της αγοράς, εντοπίζουμε μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες και συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη της πόλης και στην προσέλκυση κεφαλαίων που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες.»

Με τις πωλήσεις-ρεκόρ στην περιοχή Τρυπιώτης, η RE/MAX Κύπρου ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στην κυπριακή αγορά ακινήτων, συνεχίζοντας να συνδέει μεγάλες επενδύσεις με μοναδικές προοπτικές ανάπτυξης.