Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτελούν πλέον αλληλένδετες προτεραιότητες, που επανακαθορίζουν την οικονομία, την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας. Τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) βρίσκονται στον πυρήνα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και ήδη αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων στην οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα πανεπιστήμια καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, καλλιεργώντας σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες, προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία και στηρίζοντας τόσο τη νέα γενιά που προετοιμάζεται για την αγορά εργασίας όσο και τους υφιστάμενους εργαζόμενους που χρειάζεται να επανεκπαιδευτούν.

Μέσα από συνέργειες με την Πολιτεία και τον επιχειρηματικό κόσμο, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία καταρτισμένων επαγγελματιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη γνώση και να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) έχουν ήδη ενσωματώσει αυτή τη νέα πραγματικότητα, εντάσσοντας την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, συμμετέχοντας σε έρευνα υψηλής ποιότητας, πρωτοβουλίες αιχμής, ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές συνεργασίες και αναπτύσσοντας προγράμματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης που διερευνούν και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

ΥΨΗΛΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου, με πάνω από 11.500 φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες, προσφέροντας πάνω από 100 προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Αποτελείται από οκτώ Σχολές – Ιατρικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Κτηνιατρικής, και Επιστημών και Μηχανικής.

Η διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιβεβαιώνεται από την κατάταξή του μεταξύ των 501-600 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως για τέταρτη συνεχή χρονιά (Times Higher Education World University Rankings 2026). Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 151 πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατάσσεται 1ο μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων στην Ποιότητα της Έρευνας.

Το UNIC διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ανά το παγκόσμιο, ενώ στο πλαίσιο της διεθνοποίησης, έχει επεκτείνει την παρουσία του στην Ελλάδα με την ίδρυση του UNIC Athens, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Φθινόπωρο του 2025.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΧΜΗΣ

Ως κορυφαίος αρωγός αριστείας στην εκπαίδευση και στην έρευνα αιχμής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανταποκρίνεται ενεργά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Διεξάγει υψηλής ποιότητας βασική, εφαρμοσμένη και διεπιστημονική έρευνα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του προσωπικό διακρίνεται για τη συμβολή του στη δημιουργία και μετάδοση νέας γνώσης και τεχνολογικών επιτευγμάτων, με έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η ρομποτική, η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, το blockchain, η υπολογιστική ιατρική και η σύγχρονη εξερεύνηση του διαστήματος αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εμπορική και κοινωνική σημασία, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες είναι ανατρεπτική για την εξέλιξη του μέλλοντός μας και, στο σύνολό τους, ασκούν πολυεπίπεδη επιρροή στην οικονομία, τις κοινωνικές δομές, τα νομικά συστήματα, τη διακυβέρνηση και την εκπαίδευση, εγείροντας θεμελιώδη ερωτήματα για τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας.

UNIC ATHENS

Το UNIC Athens είναι η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του UNIC στην Ελλάδα, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένη διδασκαλία και έρευνα, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και στενές συνεργασίες σε τομείς όπως η υγεία, η τεχνολογία και η βιομηχανία.

Στην περιοχή του Ελληνικού, και με άμεση πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, προσφέρει ένα ζωντανό και απαιτητικό περιβάλλον για σπουδές, έρευνα και επαγγελματική ανάπτυξη, στην καρδιά μιας από τις πιο δραστήριες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Το UNIC Athens υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που συνδυάζει γνώση, τεχνολογία και κοινωνική συνείδηση. Με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προσφέρει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη διεπιστημονικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον κόσμο του αύριο.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει λάβει επίσημη πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΕΘΑΑΕ) για εννέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συγκεκριμένα για τα προγράμματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας, Διοίκησης Μάρκετινγκ, Λογιστικής, Πληροφορικής, και Επιστήμης Δεδομένων. Σταδιακά, ένα πλήρες φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο θα προσφερθεί στο UNIC Athens μετά τις σχετικές πιστοποιήσεις.

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των 12.500 τ.μ. αναμένεται να λάβουν πιστοποίηση LEED Gold, γεγονός που θα τις καταστήσει το πρώτο πανεπιστημιακό κτήριο με αυτή τη διάκριση στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η στρατηγική θέση δίπλα στο The Ellinikon, τη μελλοντική «πράσινη» και «έξυπνη» πόλη της Αθήνας μέσα στην οποία το UNIC Athens θα αρχίσει να επεκτείνεται από το 2028, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οράματος για τη δημιουργία ενός ανοιχτού και διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος όπου η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία ενσωματώνονται στην καθημερινότητα, συνεισφέροντας στην καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενδεικτική της πρωτοποριακής έρευνας που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η εντυπωσιακή κατά ταξή του σε ό,τι αφορά την Ποιότητα της Έρευνας στην κατάταξη THE World University Rankings 2026, όπου έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία απ’ όλα τα κυπριακά και ελληνικά πανεπιστίμια που συμμετέχουν.

UNIC EVOLVE: ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ UNIC

Το UNIC Athens θα αποτελέσει βασικό κόμβο για το “Evolve”, τη ναυαρχίδα των ερευνητικών προγραμμάτων του UNIC. Το UNIC Evolve επικεντρώνεται στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια και την ποιότητά της (healthspan και longevity).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ

Ανάμεσα στα πολλά πρωτοπόρα προγράμματα αιχμής που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα πιο κάτω διακρίνονται για την καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρουν στους φοιτητές:

Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)

Το μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων, το οποίο προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα, εστιάζει στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Επιστήμης Δεδομένων. Προετοιμάζει τους φοιτητές για ένα από τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα παγκοσμίως, καλλιεργώντας προηγμένες τεχνικές δεξιότητες και βαθιά κατανόηση της ανάλυσης δεδομένων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς που εφαρμόζουν στην πράξη τις σχετικές τεχνολογίες.

Μεταπτυχιακό στο Blockchain και τα Ψηφιακά Νομίσματα (MSc in Blockchain and Digital Currency)

Το μεταπτυχιακό στο Blockchain και τα Ψηφιακά Νομίσματα είναι το πρώτο ακαδημαϊκό πτυχίο στον κόσμο στον τομέα αυτό και θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα διεθνώς.

Προσφέρεται διαδικτυακά στα αγγλικά και απευθύνεται σε επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επιχειρηματίες, κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις τεχνικές βάσεις του ψηφιακού νομίσματος, την αλληλεπίδρασή του με υφιστάμενα συστήματα και τις δυνατότητες καινοτομίας.

Μεταπτυχιακό στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή (MSc in Computational Design and Digital Fabrication)

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό και την Ψηφιακή Κατασκευή διερευνά την εφαρμογή υπολογιστικών εργαλείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση σχεδιαστικής πρόθεσης και κατασκευαστικού αποτελέσματος. Προσφέρεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Innsbruck (Ινστιτούτο Πειραματικής Αρχιτεκτονικής Hochbau) και συνδέεται με το Ρομποτικό Εργαστήρι (REXLAB), ενισχύοντας τη διεθνή ερευνητική συνεργασία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ METAVERSE (MSC IN METAVERSE)

Το μεταπτυχιακό στο Metaverse, το πρώτο του είδους του διεθνώς, είναι πλήρως διαπιστευμένο, διεπιστημονικό πρόγραμμα που προσφέρεται με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, στην αγγλική γλώσσα, για όσους ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν το μέλλον του metaverse. Συνδυάζει τεχνική αρτιότητα με κρίσιμες δεξιότητες, όπως τρισδιάστατη μοντελοποίηση και σχεδιασμός, ανάπτυξη VR/AR, blockchain/NFT, διαχείριση δεδομένων και έργου, μάρκετινγκ, επικοινωνία, δημιουργικότητα και συνεργασία, προσφέροντας ολοκληρωμένη βάση για επιτυχία σε αυτό το αναδυόμενο πεδίο.

Διαδικτυακή Πανεπιστημιακή Τάξη “Mastering Web3: Blockchain, Cryptocurrencies, NFTs, and the Metaverse”

Το δωρεάν, πανεπιστημιακό, διαδικτυακό μάθημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του IFF προσφέρει μια συνολική εισαγωγή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της τεχνολογίας. Σε διάστημα 12 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες εξερευνούν σε βάθος τις τελευταίες καινοτομίες στο Web3, από το blockchain μέχρι τα κρυπτονομίσματα και τα NFTs.

Υπό την καθοδήγηση κορυφαίων εμπειρογνωμόνων, το μάθημα στοχεύει να παρέχει τόσο θεωρητική κατανόηση όσο και πρακτική γνώση, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να πλοηγηθούν με αυτοπεποίθηση στο σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα.

1ο Πανεπιστήμιο παγκοσμίως στην εκπαίδευση και έρευνα για κρυπτονομίσματα

Το Πανεπιστή μιο Λευκωσί ας έ χει ιστορικό πέρα μιας δεκαετί ας ως κορυφαί ο πανεπιστή μιο στον τομέ α των κρυπτονομισμά των και του blockchain, προσφέ ροντας από το 2014 το πρώ το πρό γραμμα σπουδώ ν στον κό σμο στα ψηφιακά νομί σματα. Μέσω του Institute For the Future (IFF) φιλοξενεί μία από τις ισχυρότερες ακαδημαϊκές ομάδες παγκοσμίως που επικεντρώνεται στα ψηφιακά νομί σματα και τα blockchains, αναπτύσσοντας ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης στον τομέ α.

Σημαντικότατη διάκριση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ηγείται στην εκπαίδευση στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών, αφού κατατάσσεται ανάμεσα στα 176-200 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και στη θέση #40 στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης του Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025.

Στην κατάταξη ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2024, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται στις θέσεις 151-200 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων κατέχει τη διεθνή Διαπίστευση AACSB και κατατάσσεται στο 6% των σχολών παγκοσμίως που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα στον στρατηγικό σχεδιασμό, την ακαδημαϊκή επίδοση και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Σχολή διακρίνεται για την ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή της πρόοδο και τη δυναμική παρουσία της στους τομείς του Επιχειρείν και της Τεχνολογίας. Τα προγράμματα καλύπτουν θεμελιώδεις γνωστικούς άξονες, όπως Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Μάρκετινγκ, Διοίκηση, Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουρισμό και Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, ενώ παράλληλα επεκτείνονται σε σύγχρονους και αναδυόμενους τομείς, όπως τα Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία, η Τεχνολογία Blockchain, το Metaverse, η Διοίκηση Αθλητισμού και η Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η έναρξη λειτουργίας του UNIC Athens σηματοδοτεί και τη λειτουργία της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα, η οποία εκφράζει με τον πιο απτό τρόπο τη φιλοσοφία του πανεπιστημίου για μία εκπαίδευση που συνδέει τη γνώση με την πράξη και την καινοτομία με την κοινωνική πρόοδο.

Η Σχολή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG), μίας σύμπραξης με κοινό όραμα για την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος μάθησης, έρευνας και υγείας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το UNIC Athens συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με το πραγματικό περιβάλλον υγείας, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πρόσβαση σε κορυφαίες ιατρικές δομές του Ομίλου (Υγεία, Metropolitan Hospital, Metropolitan General, Μητέρα κ.ά.), όπου η εκπαίδευση εξελίσσεται μέσα από την πράξη και την κλινική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Ιατρικής (MD) έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα και δίνει έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαδραστική διδασκαλία σε μικρές ομάδες και την αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής.

Η Ιατρική Σχολή του UNIC Athens λειτουργεί έτσι ως γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση, την επιστήμη και το σύστημα υγείας, υλοποιώντας το όραμα του πανεπιστημίου να δημιουργεί αντίκτυπο που επεκτείνεται πέρα από τα ακαδημαϊκά όρια.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου, με πάνω από 11.500 φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες και περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Κατατάσσεται στα 501–600 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και 1ο μεταξύ των ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων στην Ποιότητα της Έρευνας (Times Higher Education World University Rankings 2026).

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του, έχει επεκτείνει την παρουσία του στην Ελλάδα με την ίδρυση του UNIC Athens, με έδρα το Ελληνικό, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φθινόπωρο του 2025.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, CY-2417,

T.Θ. 24005, CY-1700, Λευκωσία

Τηλ. (κεντρικό): 22841500

Τηλ. (εγγραφές): 22841528

E-mail: admissions@unic.ac.cy

unic.ac.cy