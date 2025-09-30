Οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στη Wall Street ανακοίνωσαν για το πρώτο εξάμηνο του 2025 συγκεντρωτικά έσοδα άνω των 4,17 δισ. δολαρίων και καθαρά κέρδη που ξεπερνούν τα 1,8 δισ. δολάρια. Παρά τη θετική εικόνα, οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, μεταβλητότητας των ναύλων και αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανόνων.

Στο πρώτο τρίμηνο, οι 24 εταιρείες που ανακοίνωσαν οικονομικά αποτελέσματα εμφάνισαν συνολικά 646 εκατ. δολάρια καθαρά κέρδη, με τις 20 να καταγράφουν θετική πορεία και τέσσερις ζημιές. Σημαντικό μέρος των αποτελεσμάτων προήλθε από πωλήσεις πλοίων, γεγονός που βελτίωσε τους ισολογισμούς χωρίς να συνιστά μόνιμη πηγή εσόδων.

Η Costamare έκλεισε το εξάμηνο με έσοδα 428 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 218 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας τη θέση της στα containerships. Η Star Bulk Carriers εμφάνισε καθαρό κέρδος 0,5 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, μοιράζοντας μέρισμα 0,05 δολαρίων ανά μετοχή. Η Diana Shipping ανακοίνωσε κέρδη 4,5 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, αντιστρέφοντας τις ζημιές του 2024. Η Danaos Corporation ολοκλήρωσε το 2024 με κέρδη 505 εκατ. δολαρίων και έσοδα άνω του 1 δισ., ενώ η EuroDry κατέγραψε άνοδο 28% στα έσοδα, στα 61,1 εκατ. δολάρια.

Οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές: μεταβλητότητα ναύλων, υψηλότερο κόστος δανεισμού, γεωπολιτικοί κίνδυνοι σε βασικά θαλάσσια περάσματα και η ανάγκη συμμόρφωσης με νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Ωστόσο, οι προβλέψεις για το υπόλοιπο του 2025 παραμένουν συγκρατημένα θετικές. Στα containerships η σταθεροποίηση των γραμμών Ασίας–Ευρώπης ενισχύει την κερδοφορία, ενώ στο dry bulk η αυξημένη ζήτηση πρώτων υλών από Ινδία και Κίνα προσφέρει στήριγμα. Αντίθετα, στην αγορά των δεξαμενοπλοίων η αβεβαιότητα παραμένει λόγω κυρώσεων και αλλαγών στις εμπορικές ροές.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ελληνικές ναυτιλιακές φαίνεται ότι θα διατηρήσουν τη δυναμική παρουσία τους στη Wall Street, όμως το ερώτημα παραμένει αν τα φετινά κέρδη θα αποτελέσουν συγκυριακό φαινόμενο ή θα εξελιχθούν σε σταθερή βάση για το 2026.

