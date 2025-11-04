Ακέραιο παραμένει θετικό σενάριο για το ελληνικό χρέος και εξ αυτού, η μεγάλη ζήτηση για τους ελληνικούς τίτλους, παρά τις αυξομειώσεις στις αποδόσεις των τίτλων χρέους, στις χώρες κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου.

Η νευρικότητα στην αγορά χρήματος, που εισέπραξαν και τα ελληνικά ομόλογα από την αρχή του χρόνου λόγω της αβεβαιότητας για την πορεία της Ευρωζώνης και των δασμών Τραμπ, οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός, ότι το ελληνικό χρέος παραμένει ως ποσοστό του ΑΕΠ, το υψηλότερο εντός της ΕΕ. Πέρα από αυτό όμως μετά την κρίση στη Γαλλία τα ελληνικά ομόλογα για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, διαπραγματεύονται με αποδόσεις συνολικά χαμηλότερες από αυτές των Γαλλικών αλλά και των Ιταλικών ομολόγων.

Ωστόσο, η διαφορά των αποδόσεων με αυτά της γειτονικής Ιταλίας από 35-40 μονάδες βάσης που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα στις 17 μ.β. στο 5ετές τις 12 μονάδες βάσης στο 10ετές και τις 29 μονάδες βάσης για το 15ετές Παρόλα αυτά και αυτή η εξέλιξη, δείχνει ότι αποβαίνει υπέρ των ελληνικών ομολόγων. Τούτο, διότι όσο τα Ιταλικά ομόλογα είχαν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από τις σημερινές, υπήρχε η μερίδα των επενδυτών, η οποία τα προτιμούσε λόγω των υψηλότερων αποδόσεων, έστω και αν οι προοπτικές ήταν σαφώς χειρότερες από αυτές των ελληνικών. Με τη σύγκλιση των αποδόσεων όμως, που καταγράφεται σήμερα η προτίμηση των ίδιων επενδυτών, μετατοπίζεται ξανά στα Ελληνικά ομόλογα, αφού έχουν προοπτική ανόδου της τιμής τους παρά τις οριακές χαμηλότερες αποδόσεις. Τούτο με δεδομένο και το σενάριο της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της οικονομίας, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο της ΕΕ αλλά και των άριστων επιδόσεων στη μείωση του χρέους, που έφτασε το 2024 στο 10,3% του ΑΕΠ

Ο ευρωπαϊκός νότος



Άλλωστε, οι αγορές εκτός από τη σύγκριση των αποδόσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, λαμβάνουν υπόψιν τη συνολική εικόνα για το σύνολο του Ευρωπαϊκού Νότου. Σε αυτήν τη σύγκριση, η Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία, έχει διαφορά μόνο 11 μονάδες βάσης στο 10ετές ομόλογο, ενώ στο πενταετές και το 15ετές ομόλογο, έχει πλέον οριακά χαμηλότερες αποδόσεις.

Σε σχέση με την Πορτογαλία, οι αποδόσεις οι αποδόσεις διαφέρουν κατά 17,26, και 8 μονάδες βάσης αντίστοιχα για τις διάρκειες 5, 10 και 15 έτη. Το δείγμα υψηλής ανταγωνιστικότητάς των ελληνικών ομολόγων, μετριέται με τη διαφορά απόδοσης με τα αντίστοιχα Γερμανικά, που θεωρούνται οι τίτλοι αναφορά για όλη την ΕΕ. Σε αυτή τη σύγκριση, η διαφορά απόδοσης του ελληνικού ομολόγου από το αντίστοιχο γερμανικό, έχει συρρικνωθεί στις 62 μονάδες βάσης. Στην διάρκεια των 5 ετών η διαφορά είναι 26μ.β. και στην διάρκεια των 15 ε των 52 μονάδες βάσης Το spread με το Bund, είναι σαφώς υψηλότερο στην Γαλλία και την Ιταλία ενώ για την Ισπανία, είναι 52 μονάδες βάσης

Η επέκταση σε νέες αγορές



Στο μεταξύ, η Ελλάδα επεκτείνει συνεχώς τις αγορές στις οποίες έχει παρουσία τόσο στη δύση όσο και στην Ανατολή. Πλέον, τα ελληνικά ομόλογα είναι αντικείμενο αγορών και για τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ , ενώ το επόμενο διάστημα θα υπάρχει αποστολή σε Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία για να γίνουν παρουσιάσεις του ελληνικού χρέους, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να γίνουν μόλις η Ελλάδα, αναβαθμίζονταν στη βαθμίδα Α. Το πρόωρο ενδιαφέρον αυτών των αγορών, αποδεικνύει για άλλη μια φορά, ότι οι ελληνικοί τίτλοι τιμολογούνται από την αγορά με προδιαγραφές υψηλότερες, από αυτές τις οποίες τα έχουν “βαθμολογήσει” οι οίκοι αξιολόγησης.

