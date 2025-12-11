Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές κινήσεις της τελευταίας δεκαετίας, ανακοινώνοντας την εξαγορά του 100% της τουρκικής Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., έναντι περίπου 190 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία υπογράφηκε μέσω Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και τελεί υπό τυπικές προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Η Traçim Cement, εγκατεστημένη στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, δραστηριοποιείται σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές τσιμέντου της Τουρκίας. Διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο με παραγωγική δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου, εξυπηρετώντας τόσο την ισχυρή τοπική ζήτηση όσο και εξαγωγές σε γειτονικές αγορές αλλά και τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται και η από κοινού ανάπτυξη μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, ενισχύοντας την ενεργειακή στρατηγική και τη βιωσιμότητα της μονάδας.

Η κίνηση εντάσσεται πλήρως στις προτεραιότητες του προγράμματος TITAN FORWARD 2029, το οποίο θέτει ως στόχο τη βέλτιστη γεωγραφική διασπορά και την επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων και εξαγορών. Ο Όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία στη Δυτική Τουρκία μέσω μονάδας άλεσης τσιμέντου στη Μαρμαρά και λατομείου ποζολάνης, ενώ η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις εξαγωγικές δυνατότητες προς τις ΗΠΑ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται εντός του α’ τριμήνου 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών και εγκρίσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ομίλου, η εξαγορά θα προσθέσει πωλήσεις άνω των 140 εκατ. δολαρίων, EBITDA άνω των 50 εκατ. δολαρίων και θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το 2026, με περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα χρόνια χάρη στις αναμενόμενες συνέργειες.

