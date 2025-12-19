Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι υλοποιήθηκε πλήρως το όραμα της κάλυψης του συνόλου των ηλεκτρικών φορτίων της Κρήτης χωρίς θερμική παραγωγή από τοπικές μονάδες, σηματοδοτώντας το οριστικό σβήσιμο των φουγάρων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούσαν με ορυκτά καύσιμα. Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η συνολική κατανάλωση του νησιού τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω των δύο ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την Αττική και την Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, οι δύο διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την καθαρή ενέργεια που παράγεται στο νησί, καλύπτουν πλήρως τη ζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Όπως επισημαίνεται, με τη λειτουργία των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου του ΑΔΜΗΕ, οι μεταβολές του φορτίου της Κρήτης εξυπηρετούνται κυρίως από τη νέα διασυνδετική γραμμή Κρήτης–Αττικής, ενώ η ροή ενέργειας στη διασύνδεση με την Πελοπόννησο διατηρείται σταθερή, ώστε να είναι διαθέσιμη για άμεση παροχή εφεδρικής ισχύος, εφόσον απαιτηθεί.

Το σβήσιμο των τοπικών σταθμών ορυκτών καυσίμων συνεπάγεται καθαρή εξοικονόμηση €400–600 εκατ. ετησίως σε ορίζοντα δεκαετίας για το σύνολο των καταναλωτών. Το όφελος προκύπτει κυρίως από τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα κόστη διατήρησης των μονάδων σε ψυχρή εφεδρεία όσο και τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος που συνδέονται με τη λειτουργία των διασυνδέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τα οικονομικά οφέλη από τη διασύνδεση Κρήτης–Πελοποννήσου, η οποία από το 2021 έχει υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την τοπική συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, ανέρχονται ήδη σε €700 εκατ..

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα από τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια του νησιού, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και το τουριστικό προϊόν, ενώ προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, με μείωση εκπομπών CO₂ κατά 500.000 τόνους ετησίως.