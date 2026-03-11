Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επάρκειας εφοδιασμού, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και θα προχωρήσει σε ενέργειες όταν η κρίση έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, με πλήρη σεβασμό στις αντοχές της οικονομίας. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να καταπολεμήσει φαινόμενα αισχροκέρδειας με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση προωθεί ήδη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την εφαρμογή των μέτρων το συντομότερο δυνατό. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων, ενώ θεσπίζεται όριο κέρδους στο χονδρεμπόριο και τα πρατήρια.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, διευκρινίζοντας ότι:

, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5 λεπτά ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Στα πρατήρια, το περιθώριο κέρδους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 λεπτά ανά λίτρο στην πώληση προς τους καταναλωτές.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωσε ότι η αναστάτωση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Προανήγγειλε πλαφόν στις τιμές των τροφίμων, με στόχο να μη ξεπερνούν τα ποσοστά κέρδους του 2025, με τα μέτρα να ισχύουν μέχρι την 30η Ιουνίου. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι τα πρόστιμα για παραβάτες θα φτάνουν τα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα μέτρα αφορούν τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες διακίνησης.