Η οικογενειακή εταιρεία Αφοί Παπαγιάννη Χαλβαδοποιία Ελλάδος, με έδρα τη Λάρισα, ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα, καθώς τα προϊόντα της, όπως το ταχίνι και ο χαλβάς, βρίσκονται πλέον στα ράφια μεγάλων αλυσίδων του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων η Walmart, η EDEKA και η Lidl. Με κύκλο εργασιών που άγγιξε τα 43 εκατ. ευρώ το 2025 και επενδυτικό σχέδιο ύψους 7 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη, η εταιρεία επιχειρεί να συνδυάσει την παράδοση με τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία.

Από μια μικρή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1949 στη Λάρισα, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ισχυρό εξαγωγικό παίκτη με παρουσία σε περίπου 50 χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική μεταποίηση μπορεί να διεκδικήσει ουσιαστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές τροφίμων.

Επιστροφή μετά τις πλημμύρες

Η πορεία της επιχείρησης δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Το 2023, οι καταστροφικές πλημμύρες από τον Daniel προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην παραγωγική της βάση, με το εργοστάσιο στο Μελισσοχώρι Λάρισας να καλύπτεται από τρία μέτρα νερού. Οι ζημιές έφτασαν τα 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις, ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, έδωσαν την απαραίτητη οικονομική ανάσα.

Καθοριστικής σημασίας, ωστόσο, ήταν η ταχύτητα της επανεκκίνησης. Μέσα σε μόλις τρεις μήνες και με τη συμβολή περίπου 200 εργαζομένων, η μονάδα επέστρεψε σε λειτουργία. Το 2024 αποτέλεσε χρονιά ανάκαμψης, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 41,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,08 εκατ. ευρώ από 786.000 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η εικόνα αυτή, χωρίς την επίδραση των έκτακτων γεγονότων της προηγούμενης χρονιάς, αποτυπώνει την οργανική δυναμική που έχει αποκτήσει η επιχείρηση.

Ισορροπία μεταξύ Ελλάδας και εξαγωγών

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού της μοντέλου είναι η ισορροπημένη κατανομή πωλήσεων ανάμεσα στην εγχώρια αγορά και τις εξαγωγές, σε αναλογία περίπου 50/50. Τα προϊόντα με τα σήματα «Όλυμπος» και «Άλφα» εξάγονται σε περίπου 50 χώρες, με ισχυρή παρουσία σε αγορές όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, οι χώρες του Κόλπου και η Αυστραλία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ταχίνι της εταιρείας φτάνει στα ράφια της Walmart μέσω εισαγωγέα, ενώ σημαντικό μέρος της δραστηριότητας στην αμερικανική αγορά αφορά προϊόντα private label.

Η στρατηγική διαφοροποιείται ανάλογα με την αγορά. Στη Βρετανία διατίθεται βιολογικός χαλβάς με μέλι, στη Γαλλία χαλβάς σε τενεκεδάκια, ενώ στην Ολλανδία η εταιρεία τοποθετεί μπάρες ξηρών καρπών. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και σε επίπεδο B2B, προμηθεύοντας ταχίνι ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων όπως το χούμους.

Δασμοί και πίεση στην κατανάλωση

Παρά τη θετική πορεία, το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές. Οι αμερικανικοί δασμοί, που εκτιμάται ότι διαμορφώνονται περίπου στο 15%, αυξάνουν το κόστος για τους εισαγωγείς και δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς τη μελλοντική πορεία της ζήτησης.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι τα προϊόντα της ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των premium ή συμπληρωματικών τροφίμων και λιγότερο στα απολύτως βασικά αγαθά. Ως εκ τούτου, είναι πιο ευάλωτα σε μεταβολές της αγοραστικής δύναμης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική μείωση στους όγκους πωλήσεων, ωστόσο οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για να αποτυπωθεί η πραγματική επίδραση των δασμών στην αγορά.

Καινοτομία και νέα προϊόντα

Στον αντίποδα των εξωτερικών πιέσεων, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην καινοτομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο χαλβάς με γέμιση, μια κατηγορία που η ίδια δημιούργησε και ανέπτυξε στην αγορά. Η σειρά ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με γεύση salted caramel και σήμερα περιλαμβάνει επιλογές όπως τσουρέκι, speculoos μπισκότο και λευκή σοκολάτα.

Συνολικά, η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 500 κωδικούς σε έξι βασικές κατηγορίες προϊόντων: χαλβά, ταχίνι, super spreads, μπάρες ξηρών καρπών, nut butters και προϊόντα βρώμης. Στην εγχώρια αγορά, ο κωδικός με τις καλύτερες επιδόσεις παραμένει το ταχίνι κακάο.

Στα πιο πρόσφατα λανσαρίσματα περιλαμβάνονται εκδοχές χωρίς ζάχαρη σε ταχίνι κακάο και ταχίνι πορτοκάλι, με καθαρή ετικέτα, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και βιταμίνη D. Παράλληλα, από το 1992 η εταιρεία έχει παρουσία και στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, κάτι που αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές.

Νέο επενδυτικό πλάνο

Παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η διοίκηση προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 7 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και ο εκσυγχρονισμός των αυτοματισμών, με το σχέδιο να έχει ήδη κατατεθεί προς ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο.

Παράλληλα, η εταιρεία εντείνει την παρουσία της και στην ελληνική αγορά, επιδιώκοντας καλύτερη τοποθέτηση και συνεργασίες με μεγάλους λιανεμπορικούς ομίλους, όπως η Metro AEBE.

Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης από 5% έως 10%, με τις εξαγωγές να παραμένουν ο βασικός μοχλός ενίσχυσης των μεγεθών, αν και η διεθνής αβεβαιότητα επιβάλλει προσεκτικές κινήσεις και συγκρατημένη αισιοδοξία.

