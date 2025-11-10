Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα την εξαγορά της «ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου» από την εταιρεία «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.», γνωστή για τα εμπορικά σήματα Όλυμπος, Ροδόπη και Τυράς, κρίνοντας ότι η συναλλαγή δεν προκαλεί ανησυχίες περιορισμού του ανταγωνισμού.

Η απόφαση (894/2025) της Ολομέλειας της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους ισχυρότερους ομίλους της ελληνικής γαλακτοκομικής βιομηχανίας.

Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην αγορά

Η συναλλαγή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κινήσεις συγκέντρωσης των τελευταίων ετών στον γαλακτοκομικό κλάδο, καθώς ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία αποκτά αποκλειστικό έλεγχο της ΔΩΔΩΝΗΣ, ενισχύοντας τη θέση του στην παραγωγή και διάθεση γάλακτος, γιαουρτιού και τυροκομικών προϊόντων.

Η Επιτροπή εξέτασε τη συγκέντρωση σε όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων, που περιλαμβάνουν την προμήθεια νωπού γάλακτος (συμβατικού και βιολογικού), το λευκό και σοκολατούχο γάλα, το γιαούρτι, τα τυροκομικά προϊόντα, καθώς και άλλες κατηγορίες όπως φυτικά προϊόντα, επιδόρπια, χυμούς και κρύο τσάι.

Η γεωγραφική ανάλυση έγινε σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περιορισμένος αντίκτυπος στην Ήπειρο

Από την ανάλυση της Επιτροπής προέκυψε ότι τα αθροιστικά μερίδια αγοράς των δύο εταιρειών είτε υπολείπονται του 15%, είτε, όπου τα υπερβαίνουν, η αύξηση δεν ξεπερνά το 5%, στοιχείο που δεν προκαλεί ανησυχίες για τον ανταγωνισμό.

Η μοναδική περιοχή όπου παρατηρείται ενίσχυση του μεριδίου είναι η Ήπειρος, στον τομέα της προμήθειας πρόβειου και γίδινου νωπού γάλακτος. Ωστόσο, η περιφέρεια αντιστοιχεί μόλις στο 4% της εθνικής παραγωγής γίδινου και 7% του πρόβειου γάλακτος, ενώ η Όλυμπος προμηθεύεται κυρίως από Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, περιορίζοντας έτσι τον τοπικό αντίκτυπο.

Η Επιτροπή σημείωσε ότι οι παραγωγοί γάλακτος στην Ήπειρο διαθέτουν αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη, με δυνατότητα αλλαγής αγοραστή, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά σε ενδεχόμενες καταχρηστικές πρακτικές.

Δεν ενισχύεται δεσπόζουσα θέση

Η ανάλυση των αγορών γάλακτος, γιαουρτιού και τυροκομικών έδειξε ότι τα συνολικά μερίδια παραμένουν ασφαλή, χωρίς ενδείξεις δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα φυτικά επιδόρπια, όπου η νέα οντότητα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην αγορά, σε σημαντική απόσταση από τον ηγέτη του κλάδου.

Η αιτιολόγηση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισήμανε ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση, ούτε αυξάνει τον κίνδυνο συντονισμένων πρακτικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, «η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού».

Η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών, η δυνατότητα υποκατάστασης αγοραστών και η ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστών λειτουργούν ως μηχανισμοί προστασίας της αγοράς.

Το προφίλ των εταιρειών

Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. δραστηριοποιείται σε πάνω από 40 χώρες ανάμεσα τους και η Κύπρος και διαθέτει μονάδες παραγωγής σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα, είναι ιστορική βιομηχανία γνωστή για τη φέτα και τα παραδοσιακά προϊόντα της, συνεργαζόμενη με πάνω από 4.500 παραγωγούς.

Η έγκριση της συναλλαγής ενισχύει τη δυναμική δημιουργίας ενός εθνικού σχήματος στον γαλακτοκομικό τομέα, με αυξημένες δυνατότητες εξαγωγών, καινοτομίας και παραγωγικής συνέργειας

Επόμενα βήματα

Η απόφαση της Επιτροπής δίνει πράσινο φως για την ολοκλήρωση της εξαγοράς μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η νέα οντότητα θα επικεντρωθεί στην ενοποίηση των δικτύων, την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.