Καλές επιδόσεις παρουσίασε για μια ακόμη χρονιά η Freudenberg Ελλάς A.E., η θυγατρική του γερμανικού ομίλου Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν τα επώνυμα προϊόντα φροντίδας σπιτιού από την άνοδο της ιδιωτικής ετικέτας.

Η εταιρεία, γνωστή με το σήμα Vileda, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα 34 χρόνια δραστηριοποίησής της στην εγχώρια αγορά, συνδέοντας το όνομά της με την καθαριότητα των ελληνικών σπιτιών. Παράλληλα, διευρύνει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, προσφέροντας λύσεις όχι μόνο για οικιακή χρήση αλλά και για τον επαγγελματικό καθαρισμό.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας

Το 2024, η Freudenberg Ελλάς παρουσίασε αύξηση σε όλα τα βασικά οικονομικά της μεγέθη. Ο καθαρός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 22,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5% σε σχέση με το 2023 (21,15 εκατ. ευρώ), ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 5,9%, φτάνοντας τα 10,73 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, κοντά στο 48% του κύκλου εργασιών.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 17,3% σε σχέση με το 2023 (1,53 εκατ. ευρώ).

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, που έφτασε το 21%, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 1,38 εκατ. ευρώ, έναντι 1,13 εκατ. ευρώ το 2023, με την εταιρεία να κεφαλαιοποιεί τη σταθερή καταναλωτική ζήτηση, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η καθαρή θέση της εταιρείας στο τέλος του 2024 διαμορφώθηκε σε 5,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη κατά 7,5% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Ταυτόχρονα, η ρευστότητα ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 1,48 εκατ. ευρώ το 2023 σε 3,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Η χαμηλή δανειακή έκθεση αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της θυγατρικής γερμανικού ομίλου που αναπτύσσει λύσεις καθαρισμού τα τελευταία 75 χρόνια. Οι εμπορικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούλιο του 2024 η εταιρεία προχώρησε σε σύναψη διετούς δανείου ύψους 1 εκατ. ευρώ με τη γερμανική Externa Handels – und Beteiligungsgesellschaft mit beschrankter Haftung, με σταθερό επιτόκιο 4,4%. Παρά την κίνηση αυτή, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια χαρακτηρίζεται καλή.

Η εταιρεία απασχολεί 27 εργαζομένους στα γραφεία της στην Κηφισιά και δεν διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Γενναιόδωρες αποδόσεις προς τη μητρική

Η ισχυρή κερδοφορία μεταφράστηκε και σε σημαντικές αποδόσεις προς τη μητρική. Τον Μάιο του 2025, η γενική συνέλευση της Freudenberg Ελλάς αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Συνολικά, την περίοδο 2022–2025, η εταιρεία έχει αποδώσει στη μητρική της μερίσματα συνολικού ύψους 4,1 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές

Για το 2025, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προοπτικές παραμένουν ικανοποιητικές έως καλές. Η ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand Vileda, η σταθερή καταναλωτική βάση και η υποστήριξη από τον γερμανικό όμιλο δημιουργούν συνθήκες ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας η αισιοδοξία αποδίδεται “στην σημαντική εδραίωση που έχει η Freudenberg Ελλάς στην εγχώρια αγορά, με το σταθερό μερίδιο αγοράς της σε συσχέτιση με τη χρηματοοικονομική στήριξη του μητρικού ομίλου”.

Η ελληνική αγορά καθαρισμού

Η Freudenberg Ελλάς δραστηριοποιείται σε μια αγορά με βαθιά ριζωμένες καταναλωτικές συνήθειες. Σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια μελέτη της Dyson για τον υγρό καθαρισμό, πάνω από το 80% των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σφουγγαρίστρες ως βασικό εργαλείο καθαρισμού, ενώ η χρήση σύγχρονων συσκευών υγρού καθαρισμού παραμένει περιορισμένη.

Οι γυαλιστερές επιφάνειες δαπέδων είναι πιο συχνές στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες της EMEA, όμως η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά ως προς το ποσοστό λείων και ομοιόμορφων δαπέδων. Επιπλέον, η χρήση χλωρίου και απολυμαντικών ως κύριων καθαριστικών μέσων παραμένει διαδεδομένη, δείχνοντας την έντονη ανάγκη των Ελλήνων για απολύμανση και υγιεινή.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η καθαριότητα των δαπέδων στην Ελλάδα είναι συστηματική και ενσωματωμένη στη ρουτίνα των νοικοκυριών, περισσότερο απ’ ό,τι σε χώρες όπως η Ολλανδία ή η Ελβετία. Αυτό δημιουργεί μια σταθερή βάση ζήτησης για τα προϊόντα οικιακής χρήσης.

Forbes/Capital.gr – Της Ξανθής Γούναρη