Η Σκλαβενίτης, ο μεγαλύτερος παίκτης της ελληνικής οργανωμένης λιανικής, προχωρά σε μια επένδυση-ορόσημο ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, με τη δημιουργία του μεγαλύτερου hypermarket της Ελλάδας στον Ρέντη, στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Πίτσος. Το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την κυριαρχία της εταιρείας στην αγορά.

Έργο-τοπόσημο στον Ρέντη

Οι αρχικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε οικόπεδο 71.545 τ.μ., όπου θα αναπτυχθεί πολυλειτουργικός εμπορικός προορισμός επιφάνειας 46.744 τ.μ.. Η υπεραγορά, συνολικής επιφάνειας 12.448 τ.μ., θα αποτελέσει το 34ο hypermarket της αλυσίδας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

Διώροφη υπεραγορά (12.447 τ.μ.)

(12.447 τ.μ.) Χώρους εστίασης (13.613 τ.μ.)

(13.613 τ.μ.) Καταστήματα και γραφεία (4.214 τ.μ.)

(4.214 τ.μ.) Χώρους πολλαπλών χρήσεων (4.231 τ.μ.)

(4.231 τ.μ.) Κεντρικό αίθριο για εκδηλώσεις

για εκδηλώσεις Χώρους στάθμευσης 788 θέσεων

Υποδομές και επισκεψιμότητα

Η επένδυση αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά 3.750-5.250 πελάτες, φτάνοντας έως και 7.500 τα Σάββατα. Η λειτουργία του καταστήματος στοχεύει στη δημιουργία ενός destination shopping hub, που θα συνδυάζει αγορές, εστίαση και εμπειρία.

Ανάπτυξη πάνω από τον κλάδο

Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα κατέγραψε στο α’ εξάμηνο του 2025 αύξηση +6,6% σε αξία και +4,3% σε όγκο, με τη Σκλαβενίτης να κινείται υψηλότερα, στο +7-8%. Το 2023, ο όμιλος είχε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 5,15 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη σχεδόν 97 εκατ. ευρώ, με την πρόβλεψη για το 2025 να φτάνει ή να ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ.

Σήμερα, η Σκλαβενίτης διαθέτει 459 καταστήματα και απασχολεί 35.101 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Συνολικά, σε επίπεδο ομίλου, λειτουργεί 541 καταστήματα, με 41.468 εργαζόμενους και 765.000 πελάτες ημερησίως.

Η πορεία στα hypermarkets

Από το πρώτο hypermarket στη Νέα Χαλκηδόνα το 1998 έως την εξαγορά της Μαρινόπουλος το 2017 και τις πρόσφατες επεκτάσεις (όπως στον «κόμβο Ρενό» το 2022), η Σκλαβενίτης έχει καθιερωθεί ως ο κυρίαρχος της αγοράς hypermarket στην Ελλάδα.

Η νέα υπεραγορά στον Ρέντη επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για δυναμική ανάπτυξη, επενδύοντας σε μεγάλα καταστήματα που προσελκύουν υψηλή επισκεψιμότητα.

Capital.gr