Η ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας ανεβαίνει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, με την ετήσια αξία συναλλαγών να κυμαίνεται μεταξύ €800 εκατ. και €1 δισ., σύμφωνα με έρευνα της Greece Sotheby’s International Realty. Παρά το μικρό σημερινό μερίδιο μόλις 2% στη μεσογειακή αγορά των €50 δισ., η Ελλάδα αξιολογείται ως αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενισχυμένη από τη ζήτηση υψηλού επιπέδου και την εντυπωσιακή άνοδο τιμών σε κορυφαίους προορισμούς.

Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα από 250 συμμετέχοντες στη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας και σε συναλλαγές €550 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στα διεθνή luxury real estate.

Ισχυρή πρόθεση αγοράς και διεθνές ενδιαφέρον

Η έρευνα καταγράφει υψηλά επίπεδα πρόθεσης αγοράς, με το 63% των συμμετεχόντων να δηλώνει ενδιαφέρον για ακίνητο στην Ελλάδα. Παράλληλα, το 50% εξετάζει και άλλες μεσογειακές χώρες, με κορυφαίες επιλογές την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%).

Οι διεθνείς αγοραστές αποτελούν το 67% του ενδιαφέροντος, προερχόμενοι κυρίως από ΗΠΑ (12%), Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και Γαλλία (8%), ενώ οι Έλληνες αντιστοιχούν στο 33%.

Ο Πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby’s, Σάββας Σαββαΐδης, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει πλέον επιτύχει τιμές συγκρίσιμες με ώριμες αγορές όπως Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Αθηναϊκή Ριβιέρα, τονίζοντας πως η ολοκλήρωση του πολεοδομικού πλαισίου και η ενίσχυση της διαφάνειας μπορούν να προσελκύσουν θεσμικές επενδύσεις που θα δώσουν «βάθος» στην αγορά.

Σύγκλιση τιμών με κορυφαίους διεθνείς προορισμούς

Η έρευνα δείχνει ότι η Ελλάδα πλησιάζει πλέον τις κορυφαίες διεθνείς αγορές πολυτελούς κατοικίας:

Μύκονος: €10.800/τ.μ.

€10.800/τ.μ. Ίμπιζα: €11.600/τ.μ.

€11.600/τ.μ. Αθηναϊκή Ριβιέρα: €10.500/τ.μ.

€10.500/τ.μ. Ντουμπάι (coastal developments): €12.600/τ.μ.

€12.600/τ.μ. Κέρκυρα: €8.900/τ.μ.

€8.900/τ.μ. Μαγιόρκα: €9.900/τ.μ.

€9.900/τ.μ. Πελοπόννησος: €5.500/τ.μ.

€5.500/τ.μ. Τοσκάνη: €4.000/τ.μ.

Προφίλ αγοραστών και γεωγραφικές προτιμήσεις

Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα αγοραστών είναι 54-64 ετών (33,6%), ενώ η κατηγορία 45-54 ετών ακολουθεί με 29,6%.

Ο διάμεσος προϋπολογισμός είναι €2,5 εκατ., με το 87% των αγορών να βρίσκεται στο εύρος €1-5 εκατ.

Προτιμήσεις Ελλήνων αγοραστών:

Αθηναϊκή Ριβιέρα & Βόρεια Προάστια: 42%

Κυκλάδες: 28%

Πελοπόννησος: 15%

Ιόνια νησιά: 10%

Προτιμήσεις διεθνών αγοραστών:

Κυκλάδες: 40%

Ιόνια νησιά: 20%

Αθηναϊκή Ριβιέρα: 15%

Κρήτη & Δωδεκάνησα: 10%

Η νέα τάση: οι “Romantic Affluent” αγοραστές

Η Sotheby’s εντοπίζει μια νέα προφίλ αγοραστών, τους “Romantic Affluent”, που αναζητούν:

αρχιτεκτονική καθαρότητα

φυσική ενσωμάτωση στο τοπίο

αυθεντικότητα και αισθητική ταυτότητα

Χαρακτηριστικά που κάνουν την Ελλάδα, με το φως και το τοπίο της, ιδανικό προορισμό για τη διεθνή ελίτ.

