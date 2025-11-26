Η ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας ανεβαίνει δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, με την ετήσια αξία συναλλαγών να κυμαίνεται μεταξύ €800 εκατ. και €1 δισ., σύμφωνα με έρευνα της Greece Sotheby’s International Realty. Παρά το μικρό σημερινό μερίδιο μόλις 2% στη μεσογειακή αγορά των €50 δισ., η Ελλάδα αξιολογείται ως αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενισχυμένη από τη ζήτηση υψηλού επιπέδου και την εντυπωσιακή άνοδο τιμών σε κορυφαίους προορισμούς.
Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα από 250 συμμετέχοντες στη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας και σε συναλλαγές €550 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στα διεθνή luxury real estate.
Ισχυρή πρόθεση αγοράς και διεθνές ενδιαφέρον
Η έρευνα καταγράφει υψηλά επίπεδα πρόθεσης αγοράς, με το 63% των συμμετεχόντων να δηλώνει ενδιαφέρον για ακίνητο στην Ελλάδα. Παράλληλα, το 50% εξετάζει και άλλες μεσογειακές χώρες, με κορυφαίες επιλογές την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%).
Οι διεθνείς αγοραστές αποτελούν το 67% του ενδιαφέροντος, προερχόμενοι κυρίως από ΗΠΑ (12%), Ηνωμένο Βασίλειο (10%) και Γαλλία (8%), ενώ οι Έλληνες αντιστοιχούν στο 33%.
Ο Πρόεδρος και CEO της Greece Sotheby’s, Σάββας Σαββαΐδης, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έχει πλέον επιτύχει τιμές συγκρίσιμες με ώριμες αγορές όπως Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Αθηναϊκή Ριβιέρα, τονίζοντας πως η ολοκλήρωση του πολεοδομικού πλαισίου και η ενίσχυση της διαφάνειας μπορούν να προσελκύσουν θεσμικές επενδύσεις που θα δώσουν «βάθος» στην αγορά.
Σύγκλιση τιμών με κορυφαίους διεθνείς προορισμούς
Η έρευνα δείχνει ότι η Ελλάδα πλησιάζει πλέον τις κορυφαίες διεθνείς αγορές πολυτελούς κατοικίας:
- Μύκονος: €10.800/τ.μ.
- Ίμπιζα: €11.600/τ.μ.
- Αθηναϊκή Ριβιέρα: €10.500/τ.μ.
- Ντουμπάι (coastal developments): €12.600/τ.μ.
- Κέρκυρα: €8.900/τ.μ.
- Μαγιόρκα: €9.900/τ.μ.
- Πελοπόννησος: €5.500/τ.μ.
- Τοσκάνη: €4.000/τ.μ.
Προφίλ αγοραστών και γεωγραφικές προτιμήσεις
Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα αγοραστών είναι 54-64 ετών (33,6%), ενώ η κατηγορία 45-54 ετών ακολουθεί με 29,6%.
Ο διάμεσος προϋπολογισμός είναι €2,5 εκατ., με το 87% των αγορών να βρίσκεται στο εύρος €1-5 εκατ.
Προτιμήσεις Ελλήνων αγοραστών:
- Αθηναϊκή Ριβιέρα & Βόρεια Προάστια: 42%
- Κυκλάδες: 28%
- Πελοπόννησος: 15%
- Ιόνια νησιά: 10%
Προτιμήσεις διεθνών αγοραστών:
- Κυκλάδες: 40%
- Ιόνια νησιά: 20%
- Αθηναϊκή Ριβιέρα: 15%
- Κρήτη & Δωδεκάνησα: 10%
Η νέα τάση: οι “Romantic Affluent” αγοραστές
Η Sotheby’s εντοπίζει μια νέα προφίλ αγοραστών, τους “Romantic Affluent”, που αναζητούν:
- αρχιτεκτονική καθαρότητα
- φυσική ενσωμάτωση στο τοπίο
- αυθεντικότητα και αισθητική ταυτότητα
Χαρακτηριστικά που κάνουν την Ελλάδα, με το φως και το τοπίο της, ιδανικό προορισμό για τη διεθνή ελίτ.