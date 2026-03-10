Η Ελλάδα δεν είναι χώρα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά θεωρεί ότι η απόρριψη της πυρηνικής ενέργειας από την Ευρώπη αποτελεί στρατηγικό λάθος και εξετάζει το ενδεχόμενο να την εντάξει στο μείγμα της εθνικής της ενεργειακής πολιτικής. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής για την πυρηνική ενέργεια που διοργανώθηκε στο Παρίσι.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε στραφεί στην πυρηνική ενέργεια από τη δεκαετία του ’70, ωστόσο επέλεξε άλλες πηγές ενέργειας, εξασφαλίζοντας φθηνές ενεργειακές πηγές. Αναφερόμενος στην τρέχουσα ενεργειακή κατάσταση, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, και σημείωσε ότι η χώρα είναι εξαγωγέας ηλεκτρισμού.

Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ανάγκη την πυρηνική ενέργεια και χαιρέτισε την απόφαση της Γαλλίας να επενδύσει στην ενίσχυση της πυρηνικής της ισχύος για δεκαετίες. Επεσήμανε ότι χώρες που εγκατέλειψαν την πυρηνική ενέργεια τώρα επιστρέφουν σε αυτήν, ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να τη συμπεριλάβει στο εθνικό της ενεργειακό μείγμα. Για το σκοπό αυτό, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε σε έναν αντικειμενικό, ουδέτερο και μη ιδεολογικό διάλογο, ο οποίος θα βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, την καινοτομία και την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια στη διεθνή ναυτιλία, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η τοποθέτησή του απέσπασε θερμό χειροκρότημα από το κοινό, το οποίο αποτελούνταν από εκπροσώπους 41 κρατών, αρκετοί από τους οποίους είναι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και θεσμικών επενδυτών.