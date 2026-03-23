Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της ελληνικής κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσει πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα μέτρα θα αναλυθούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, όπως γράφει η Ναυτεμπορική.

Σε δήλωσή του χθες στη Real News, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως κανένας δεν θα αφεθεί μόνος απέναντι στην καταγίδα. Παράλληλα, σε κυριακάτικη ανάρτησή του τόνισε πως «η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μακρινή κρίση και έχει ήδη προκαλέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σοκ».

Επανέλαβε δε, πως «απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις» και έθεσε και την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος τονίζοντας: «Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, ικανή να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις».