Τρεις εταιρείες από την Κύπρο; η SEPAGA E.M.I, η XM, η Amdocs και 3 πολυεθνικές με παρουσία στην χώρα μας, η DHL, Hilton και RSM έχουν ενταχθεί στη λίστα Best Workplaces™ in Europe. Η συμπερίληψη τους στην λίστα, αποτελεί την πλέον σημαντική διάκριση και αναγνώριση εταιρειών που έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον.

Η ένταξη στη λίστα, από το Great Place to Work® που θεωρείται η αυθεντία σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ότι αφορά την αξιολόγηση της εργασιακής κουλτούρας οργανισμών, στηρίζεται στην αξιολόγηση, 3300 εταιρειών από 44 χώρες της Ευρώπης. Στην Έρευνα Προσωπικού, Trust Index© που είναι το αποκλειστικό κριτήριο αξιολόγησης των εταιριών, είχαν συμμετοχή 2.6 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Η ανακοίνωση της λίστας, Best Workplaces™ in Europe, έγινε σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Λουξεμβούργο στις 21 Σεπτεμβρίου. Παρόντες στην τελετή ήταν εκπρόσωποι πολλών από τις εταιρίες που έχουν βραβευτεί και στελέχη του Great Place to Work, απ’ όλο τον κόσμο.

Η SEPAGA E.M.I διακρίθηκε ανάμεσα στις 25 καλύτερες μικρές εταιρείες (μέχρι 50 άτομα) της Ευρώπης.

Η XM διακρίθηκε ανάμεσα στις 50 καλύτερες μεσαίες εταιρείες (μέχρι 500 άτομα) της Ευρώπης και η Amdocs διακρίθηκε ανάμεσα στις 50 καλύτερες μεγάλες εταιρείες (με προσωπικό πέρα των 500 ατόμων) της Ευρώπης.