Η Deloitte Κύπρου είναι ανακοίνωσε την ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας με δύο νέους συνέταιρους, με ισχύ 1 Ιουνίου 2025.

Ο Νικόλας Θεοφίλου έχει προαχθεί σε Συνέταιρο στην ομάδα Strategy & Transactions της Deloitte Limited, και η Μαρία Μιχαηλίδου στην Deloitte Actuarial Services Limited. Αυτοί οι νέοι ηγέτες έχουν σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στους αντίστοιχους τομείς τους, αντιμετωπίζοντας σημαντικές εξελίξεις της αγοράς, προκλήσεις, και ανάγκες, που οδηγούν στην επιτυχή πορεία των πελατών.

Ο Πιερής Μάρκου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte Κύπρου, σχολιάζει το διορισμό των νέων συνέταιρων: «Η προαγωγή σε συνέταιρο αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην καριέρα των ανθρώπων μας, αναγνωρίζοντας την αξία που υποδεικνύεται από την αφοσίωση και το ζήλο τους. Μια ισχυρή ηγετική ομάδα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μας να προσφέρουμε υπηρεσίες που προσαρμόζονται συνεχώς στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών, να αντιμετωπίζουμε σύνθετες προκλήσεις, να αναπτύσσουμε συνεχώς το ταλέντο μας, και να συμβάλλουμε θετικά στην κοινότητά μας. Οι εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες, η ακεραιότητα και το ήθος, είναι αξίες που χαρακτηρίζουν τον Νικόλα και την Μαρία, οι οποίοι έχουν συμβάλει σταθερά στην ανάπτυξή μας τοπικά και στο ευρύτερο δίκτυο της Deloitte. Αντιπροσωπεύουν το εύρος της τεχνογνωσίας που περιγράφει την Deloitte σε όλους τους κλάδους, ανταποκρίνονται άμεσα στην τρέχουσα ζήτηση λύσεων και προβλέπουν μελλοντικές ανάγκες για την ανάπτυξη της αγοράς μας. Είμαστε πολύ περήφανοι που υποδεχόμαστε τον Νικόλα και την Μαρία ως νέους συνέταιρους και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους πελάτες, τους ανθρώπους και την κοινωνία μας».

Γνωρίστε τους νέους συνέταιρους:

Νικόλας Θεοφίλου – Strategy & Transactions

Ο κ. Θεοφίλου έχει περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας, εξυπηρετώντας πελάτες σε διάφορους κλάδους με δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Έργα Χρηματοοικονομικής Δέουσας Επιμέλειας (Financial Due Diligence), Εταιρικές Αποτιμήσεις & Ετοιμασίες Χρηματοοικονομικών Μοντέλων, Συμβουλές Εταιρικών Χρηματοδοτήσεων, Έργα Άντλησης Μετοχικού και Δανειακού Κεφαλαίου, καθώς και Επιχειρηματικά Πλάνα και Μελέτες Βιωσιμότητας. Εξυπηρετεί αρκετούς από τους μεγαλύτερους πελάτες της Deloitte Κύπρου, έχοντας εκτελέσει επιτυχώς μερικά από τα σημαντικότερα έργα και συναλλαγές της εταιρείας, καθώς και έργα της Deloitte Middle East και της Deloitte North South Europe. Είναι επίσης μέλος της ηγετικής ομάδας που εξειδικεύεται στον τομέα της Υγείας.

Ο κ. Θεοφίλου είναι κάτοχος πτυχίου BA (ECON) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Manchester και M.Sc. στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες από το Cyprus International Institute of Management (CIIM). Είναι Εγκεκριμένος Ορκωτός Λογιστής (FCA) και μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Υποστηρίζει θερμά τη συνεργασία για την επίτευξη στόχων, και προωθεί ενεργά την επαγγελματική δικτύωση τόσο τοπικά όσο και διασυνοριακά. Ο κ. Θεοφίλου ενθαρρύνει συνεχώς την ομαδικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων για συλλογική επιτυχία και καινοτομία, προωθώντας μια κουλτούρα συνεχούς κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Μαρία Μιχαηλίδου – Financial Risk

Η κ. Μιχαηλίδου είναι αναλογίστρια με 15 χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό τομέα, τόσο σε συμβουλευτικούς όσο και σε εσωτερικούς ρόλους στην ασφαλιστική αγορά. Είναι Επικεφαλής των Αναλογιστικών Υπηρεσιών της Deloitte για θέματα που αφορούν το IFRS 17 στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της εταιρείας ως ηγέτη της αγοράς για το IFRS 17 στην ευρύτερη περιοχή. Η κ. Μιχαηλίδου συμμετέχει ενεργά σε περιφερειακές και παγκόσμιες ομάδες εργασίας για ποικίλα θεματα που αφορούν τον ασφαλιστικό τομέα. Επιπλέον, κατέχει θεσμικούς ρόλους ως Υπεύθυνη Αναλογιστικής Λειτουργίας και Υπεύθυνη Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων για ασφαλιστικές εταιρείες εντος της Ε.Ε..

Οι τομείς εξειδίκευσής της περιλαμβάνουν το Solvency II, το χρηματοοικονομικό και κεφαλαιακό σχεδιασμό, τις αναλογιστικές αποτιμήσεις και το σχεδιασμό ασφαλιστικών προϊόντων. Παράλληλα, ηγείται των προσπαθειών της Deloitte για τη διαμόρφωση της μετάβασης του ασφαλιστικού τομέα της Σαουδικής Αραβίας σε ένα καθεστώς φερεγγυότητας βάσει κινδύνου.

Η κ. Μιχαηλίδου είναι απόφοιτος του London School of Economics, με πτυχίο BSc στις Αναλογιστικές Επιστήμες και MSc στη Διαχείριση Κινδύνων, και Μέλος (Fellow) του Institute and Faculty of Actuaries. Προάγει ενεργά την ανάπτυξη ταλέντων και τη συνεργασία, ενώ παράλληλα είναι ένθερμη υποστηρικτής της ισότητας και της συμπερίληψης.