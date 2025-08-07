Η Volkswagen ενημέρωσε ότι προτίθεται να καταργήσει από του χρόνου ένα από τα παλαιότερα SUV της, το Touareg, αλλά και το ηλεκτρικό ID.5 κουπέ-SUV.

Το Volkswagen Touareg κυκλοφορεί στην αγορά για πάνω από 24 χρόνια. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2002, σε συνεργασία με την Porsche Cayenne.

Πηγές της εταιρείας επιβεβαίωσαν στο Autocar ότι η παραγωγή του Touareg θα τερματιστεί το 2026, αφήνοντας το Tayron ως το μεγαλύτερο SUV της Volkswagen που διατίθεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την άλλη, το ID.5 κυκλοφόρησε μόλις το 2021 ως μια πιο σπορ, πιο κουπέ εναλλακτική λύση σε σχέση με το ID.4 , αλλά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Με το ID.4 να επισκιάζει την κουπέ έκδοση, η Volkswagen θα το αφαιρέσει από τη σειρά της από το 2027.