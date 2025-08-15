Η Κωτσόβολος, η οποία από τον Νοέμβριο 2024 φέρει τον διακριτικό τίτλο Next Gen Retail Services, δημοσίευσε χθες στο ΓΕΜΗ την πρώτη της οικονομική χρήση υπό τον έλεγχο της ΔΕΗ, καλύπτοντας την περίοδο 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου 2024. Πρόκειται για οκτάμηνη χρήση που δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο (1 Μαΐου 2023 – 30 Απριλίου 2024).

Η χρονιά χαρακτηρίστηκε μεταβατική, καθώς μετά την εξαγορά της από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. η εταιρεία ευθυγράμμισε το οικονομικό της έτος με αυτό της μητρικής, κλείνοντας βιβλία στο τέλος Δεκεμβρίου.

Σταθερά έσοδα σε περίοδο αλλαγών

Στο οκτάμηνο του 2024, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 510,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 468,18 εκατ. ευρώ προήλθαν από πωλήσεις εμπορευμάτων και τα υπόλοιπα από υπηρεσίες και προμήθειες χρηματοδότησης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 615 χιλ. ευρώ, ενώ μετά φόρων σημειώθηκε οριακή ζημία 163 χιλ. ευρώ λόγω επενδύσεων και αναδιαρθρώσεων.

Η κυπριακή αγορά

Στην Κύπρο, η Κωτσόβολος κατέγραψε έσοδα 16,75 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τρία καταστήματα σε Λευκωσία, Πάφο και Λεμεσό. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 493,29 εκατ. ευρώ.

Κανάλια πωλήσεων

Τα φυσικά καταστήματα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή τζίρου (365,95 εκατ. ευρώ), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα απέφερε 37,37 εκατ. ευρώ και το τηλεφωνικό κέντρο 25,27 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο franchise συνεισέφερε 21,63 εκατ. ευρώ και οι πωλήσεις B2B στην Ελλάδα 17,37 εκατ. ευρώ.

Η λιανική παραμένει ο βασικός πυλώνας, με έσοδα 336,08 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη χονδρική (132,10 εκατ. ευρώ) και τις υπηρεσίες – εγκαταστάσεις, τεχνική υποστήριξη και επέκταση εγγυήσεων – με 41,86 εκατ. ευρώ.

Επέκταση και επενδύσεις

Το 2024, υπογράφηκαν νέες μισθώσεις για καταστήματα και επεκτάσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στόχος είναι η ενίσχυση της φυσικής παρουσίας με «κέντρα εμπειρίας» που πλαισιώνονται από το e-shop και τα υπόλοιπα κανάλια. Παράλληλα, υλοποιούνται ανακαινίσεις και ενίσχυση ψηφιακών υποδομών.

Ανθρώπινο δυναμικό και μερίσματα

Στο τέλος του 2024, η εταιρεία απασχολούσε 3.186 εργαζομένους, έναντι 2.971 τον Απρίλιο. Το Δ.Σ. προτείνει μέρισμα 123.644 ευρώ στο προσωπικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 77,12 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ρευστότητα για επενδύσεις.

Το στοίχημα της ΔΕΗ

Η εξαγορά, συνολικού τιμήματος 271,8 εκατ. ευρώ, δίνει στη ΔΕΗ πρόσβαση σε 96 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, αποθήκες, στόλο οχημάτων και πολυκαναλική παρουσία. Η στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία ενός υβριδικού παρόχου ενέργειας και τεχνολογίας.

Ήδη, η ΔΕΗ αξιοποιεί το δίκτυο της Κωτσόβολου με υπηρεσίες όπως το ElectricianPass και τη σύνδεση του MyEnergyCoach με προσφορές για αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών. Το 2025 θα αποτελέσει την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση για τη δοκιμή αυτής της στρατηγικής.

Capital.gr