Η Κύπρος ενισχύει τον ρόλο της στο παγκόσμιο οικοσύστημα των Family Offices, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Invest Cyprus και του νεοσύστατου οργανισμού Family Office Connect Cyprus (F.O.C.).

Η στρατηγική συνεργασία στοχεύει στην προώθηση της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού για Family Offices, στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, καθώς και στη στήριξη ενός διαφανούς και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου. Παράλληλα, επιδιώκει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, καινοτομία και απασχόληση.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, δήλωσε ότι «η στήριξη των Family Offices στην Κύπρο θα εμπλουτίσει περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον και θα ενδυναμώσει τη θέση της χώρας μας ως αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του F.O.C., Θεόδωρος Παρπέρης, σημείωσε πως «το Μνημόνιο σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεργασίας για την προώθηση των Family Offices και την ανάδειξη της Κύπρου στο διεθνές οικοσύστημα».

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κύπρου, εδραιώνοντας τη θέση της ως ανταγωνιστικού προορισμού για παγκόσμιους επενδυτές.

Ο Invest Cyprus είναι ο επίσημος οργανισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με αποστολή την προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων και την προβολή της χώρας ως ελκυστικού επιχειρηματικού κέντρου.