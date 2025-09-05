Ο ΣΤΕΚ στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προβολή της Κύπρου ως ποιοτικού, βιώσιμου και αυθεντικού τουριστικού προορισμού, ανακοινώνει τη διοργάνωση του Φωτογραφικού Διαγωνισμού Τουρισμού με τίτλο “Memories Made in Cyprus”.

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού και του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσα από τον φωτογραφικό φακό επαγγελματιών και ερασιτεχνών δημιουργών, τη μοναδική ταυτότητα και τις εμπειρίες που προσφέρει η Κύπρος στους επισκέπτες της.

Θέμα Διαγωνισμού

Οι φωτογραφίες πρέπει να αποτυπώνουν με αυθεντικότητα τα στοιχεία που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Ενδεικτικές θεματικές:

Πολιτισμός και κουλτούρα

Φύση, τοπία και αξιοθέατα

Άνθρωποι και καθημερινότητα

Θάλασσα και παραλίες

Παράδοση, ήθη και έθιμα

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι οι αποκλειστικοί πνευματικοί δημιουργοί των φωτογραφιών.

Αποκλείονται μέλη της κριτικής επιτροπής και συγγενείς τους έως και 2ου βαθμού.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Τεχνικές Προδιαγραφές Φωτογραφιών

Μορφή: JPG / JPEG

Ανάλυση: 300 dpi | Μεγαλύτερη πλευρά τουλάχιστον 3000 pixels

Μέγεθος αρχείου: από 6MB έως 25MB

Χρωματικό προφίλ: sRGB

Συμπερίληψη EXIF data

Μέγιστος αριθμός φωτογραφιών: 4 ανά συμμετοχή

Κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από τίτλο και σύντομη περιγραφή

Ονοματοδοσία & Υποβολή

Οι φωτογραφίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο info@acte.com.cy με θέμα:

«Συμμετοχή στο Φωτογραφικό Διαγωνισμό Τουρισμού ΣΤΕΚ»

Ονοματοδοσία αρχείων: π.χ. A.Georgiou_01, A.Georgiou_02 κ.ο.κ.

Το email υποβολής πρέπει να περιλαμβάνει:

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διεύθυνση email

Τίτλο & περιγραφή κάθε φωτογραφίας

Επεξεργασία Φωτογραφιών

Επιτρέπονται:

Ήπια χρωματική διόρθωση

Αντίθεση

Cropping

Δεν επιτρέπονται:

Ψηφιακές αλλοιώσεις ή εφέ

Υδατογραφήματα, λογότυπα, ημερομηνίες ή πλαίσια

Επεξεργασία μέσω εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Πνευματικά Δικαιώματα & Προσωπικά Δεδομένα

Ο φωτογράφος διατηρεί πλήρως τα πνευματικά δικαιώματα.

Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν διακριθεί σε άλλους διαγωνισμούς.

Οι συμμετέχοντες φέρουν ευθύνη για πιθανή απεικόνιση προσώπων χωρίς συναίνεση.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μη εμπορικής χρήσης των φωτογραφιών για σκοπούς προβολής με ονομαστική αναφορά στον δημιουργό.

Κριτική Επιτροπή & Αξιολόγηση

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από ειδικούς στον χώρο της φωτογραφίας, του τουρισμού και των ΜΜΕ. Η απόφασή της είναι τελική και βασίζεται στα εξής κριτήρια:

Πρωτοτυπία & δημιουργικότητα

Τεχνική αρτιότητα

Συναισθηματική επίδραση

Σαφήνεια σύνδεσης με το θέμα

Αφηγηματικότητα ή καλλιτεχνική προσέγγιση

Βράβευση & Έκθεση

Θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες συμμετοχές με διαμονές σε ξενοδοχεία-μέλη του ΣΤΕΚ.

Θα απονεμηθούν έπαινοι στις 10 καλύτερες φωτογραφίες.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Θα απονεμηθεί επιπλέον “Βραβείο Κοινού” μέσω online ψηφοφορίας.

Οι διακριθείσες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση και τελετή απονομής.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Έναρξη υποβολής: 5 Σεπτεμβρίου 2025

Λήξη υποβολής: 5 Νοεμβρίου 2025

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΣΤΕΚ – Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου

📞 Τηλ.: 22374433

📧 Email: info@acte.com.cy

Με τον φακό σας, αιχμαλωτίστε τις στιγμές, τα πρόσωπα και τα τοπία που γεννούν αναμνήσεις στην Κύπρο.

Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα φωτογραφικό μωσαϊκό που θα εμπνεύσει τον κόσμο να γνωρίσει τον τόπο μας!