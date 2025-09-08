Η Multibuild, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικόν τομέα με έδρα την Πάφο, έχει εξασφαλίσει την πιστοποίηση της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε ένα τομέα με τις δικές του ξεχωριστές προκλήσεις αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Multibuild στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Η αναγνώριση αυτή αφενός επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και αφετέρου ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών στον κλάδο της οικοδομής.»

Εκ μέρους της Multibuild, ο CEO Παναγιώτης Χαραλάμπους δήλωσε:

“Η συγκεκριμένη αναγνώριση δεν αποτελεί απλώς ένα σήμα ποιότητας, είναι μια επιβεβαίωση ότι επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας – στους συνεργάτες που με πάθος, συνέπεια και επαγγελματισμό στηρίζουν καθημερινά το όραμα και τις αξίες της εταιρείας μας.

Αυτό που μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι ότι, μέσα από τα ίδια τα αποτελέσματα της έρευνας, επιβεβαιώθηκε κάτι που νιώθουμε καθημερινά: η Multibuild λειτουργεί σαν οικογένεια. Μια οικογένεια που βασίζεται στην αλληλοϋποστήριξη, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

Η πιστοποίηση βασίζεται αποκλειστικά στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων μας, γεγονός που την καθιστά ακόμα πιο σημαντική για εμάς. Είναι ένα βήμα που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας όπου κυριαρχεί η φροντίδα, η ανάπτυξη και η ενότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλη την ομάδα για τη συμβολή της σε αυτό το επίτευγμα. Μαζί συνεχίζουμε, με στόχο να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι – για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας, για την κοινωνία.”