Κατά το 2023, ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Κύπρο ανήλθε στις 125.152 σε σύγκριση με 119.816 το 2022, καταγράφοντας αύξηση 4,5%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το 94,8% αυτών των επιχειρήσεων είχε λιγότερους από 10 απασχολούμενους. Μόλις 156 επιχειρήσεις ή 0,1% του συνόλου απασχολούσε 250 άτομα και άνω.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις παρουσιάζει γενικά αυξητική τάση, με εξαίρεση το 2020 όπου παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 3,3%. Το 2023 οι επιχειρήσεις με μέγεθος 0-9, απασχολούσαν το 38,1% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων, ενώ οι επιχειρήσεις με μέγεθος 250 άτομα και άνω απασχολούσαν το 25,3% του συνόλου.

Ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας σε αριθμό επιχειρήσεων είναι ο τομέας του “Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών” (16.672) και ακολουθούν οι τομείς των “Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων” (13.235) και των “Κατασκευών” (10.311). Ο μικρότερος παραγωγικός τομέας είναι τα “Ορυχεία και Λατομεία” με μόλις 46 επιχειρήσεις .

Σε σχέση με τον αριθμό απασχολουμένων, ο τομέας του “Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών” είναι και πάλι ο μεγαλύτερος τομέας με 77.046 απασχολούμενους και ακολουθούν οι τομείς των “Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης” με 57.041 και της “Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης” με 55.067.

