Η ΟΣΕΟΚ ενδυναμώνει την παρουσία της στις Βρυξέλλες, προβάλλοντας τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις του κατασκευαστικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας και Επικεφαλής περιβαλλοντικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (FIEC), Στέφανος Πιερίδης, συμμετείχε σε σειρά επαφών με ευρωπαίους αξιωματούχους και ευρωβουλευτές.

Στις χωριστές συναντήσεις του με τους Λουκά Φουρλά, Μιχάλη Χατζηπαντέλα και Κώστα Μαυρίδη, έθεσε στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος κατασκευής και τον αντίκτυπο στο στεγαστικό πρόβλημα, ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα για τον κλάδο.

Επιπλέον, συναντήθηκε με τον Ακόλουθο της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην ΕΕ, Δημήτρη Πετρίδη, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Περιβάλλοντος της FIEC και μέλος της EU Water Resilience Coalition, ο κ. Πιερίδης είχε επίσης συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Ντάν Γιόργκενσεν, όπου συζητήθηκε η διασφάλιση επάρκειας ποιοτικού νερού και η συμβολή του κατασκευαστικού τομέα σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για την Ευρώπη.

Με τη συμμετοχή της στη FIEC, η ΟΣΕΟΚ ενισχύει τη φωνή της Κύπρου στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που καθορίζουν την πορεία της κατασκευαστικής βιομηχανίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε εθνικό επίπεδο.