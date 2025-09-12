Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συγχαίρει τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Σάββα Α. Χατζηχριστοφή, για τη βράβευσή του με το All Digital Award 2025 στην κατηγορία AI & Emerging Technologies, στο πλαίσιο του ετήσιου All Digital Summit που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα.

Η διάκριση αναγνωρίζει την κοινωνική συνεισφορά του Καθηγητή Χατζηχριστοφή στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση (AI in Education). Μέσα από το συγγραφικό του έργο, άρθρα στον ημερήσιο Τύπο, εκπαιδευτικά βίντεο, καθώς και δωρεάν σεμινάρια, συμβάλλει συστηματικά στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία. Μόνο την τελευταία χρονιά εκπαίδευσε αφιλοκερδώς περισσότερους από 3.000 εκπαιδευτικούς σε Ελλάδα και Κύπρο, παρέχοντάς τους πρακτικά εργαλεία για την αξιοποίηση της ΤΝ στην τάξη.

Όπως σημειώνει ο ίδιος:

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια τεχνολογία του μέλλοντος. Είναι εδώ, μιλά ήδη στα παιδιά μας και διαμορφώνει τον τρόπο που σκέφτονται. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλουμε να φέρουμε την επιστήμη στα σχολεία τώρα, με υπευθυνότητα και παιδαγωγικό πλαίσιο».

Για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει το όραμά του για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία, με έρευνα που μετατρέπεται σε πράξη και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους. Το All Digital Award 2025 ενισχύει τον ρόλο του Ιδρύματος στον ευρωπαϊκό διάλογο για την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση.