Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την ανανέωση στη σύνθεση των επιτροπών των διοικητικών συμβουλίων της.

Οι αλλαγές αφορούν τις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, ενώ η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας παραμένει αμετάβλητη. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου αποφάσισε την αλλαγή στην σύνθεση των πιο κάτω Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων, ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

  • Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
  • Stuart Birrell
  • Christian Hansmeyer
  • Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Ελέγχου

  • Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
  • Adrian John Lewis
  • Lyn Grobler
  • Monique Hemerijck
  • Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

  • Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
  • Lyn Grobler
  • Christian Hansmeyer
  • Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

  • Adrian John Lewis (Πρόεδρος)
  • Stuart Birrell
  • Ειρήνη Ψάλτη
  • Αντρέας Κρητιώτης

Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:

Επιτροπή Τεχνολογίας

  • Lyn Grobler (Πρόεδρος)
  • Monique Hemerijck
  • Adrian John Lewis

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.