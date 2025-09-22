Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την ανανέωση στη σύνθεση των επιτροπών των διοικητικών συμβουλίων της.
Οι αλλαγές αφορούν τις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών, ενώ η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας παραμένει αμετάβλητη. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου αποφάσισε την αλλαγή στην σύνθεση των πιο κάτω Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων, ως ακολούθως:
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
- Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
- Stuart Birrell
- Christian Hansmeyer
- Αντρέας Κρητιώτης
Επιτροπή Ελέγχου
- Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
- Adrian John Lewis
- Lyn Grobler
- Monique Hemerijck
- Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
- Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
- Lyn Grobler
- Christian Hansmeyer
- Γεώργιος Συρίχας
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
- Adrian John Lewis (Πρόεδρος)
- Stuart Birrell
- Ειρήνη Ψάλτη
- Αντρέας Κρητιώτης
Η σύνθεση της Επιτροπής Τεχνολογίας των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει, δηλαδή ως ακολούθως:
Επιτροπή Τεχνολογίας
- Lyn Grobler (Πρόεδρος)
- Monique Hemerijck
- Adrian John Lewis
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025.