Περισσότεροι από 150 επιθεωρητές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) συμμετείχαν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου σε δράση καθαρισμού της παραλίας «Παναγίες» στον Πύργο Λεμεσού, στο πλαίσιο του Worldwide Inspectors Seminar.

Η πρωτοβουλία, που συνδιοργανώθηκε από την ITF, την ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τη CYMERA, ανέδειξε την έμπρακτη σύνδεση του συνδικαλιστικού κινήματος με την κοινωνική ευθύνη και την ανάγκη για ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι επιθεωρητές, που δραστηριοποιούνται σε πάνω από 100 λιμάνια παγκοσμίως, βρίσκονται στην Κύπρο για το σεμινάριο της ITF, το οποίο φιλοξενείται στο St. Raphael Resort από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Στόχος του είναι η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση και η ενίσχυση των παγκόσμιων εκστρατειών της ITF, με επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών και την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη χαιρέτισε τη διοργάνωση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ, Χαράλαμπος Αυγουστή, υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της Λεμεσού ως του μεγαλύτερου κέντρου διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη, που συνεισφέρει σχεδόν €1 δισ. ετησίως στην κυπριακή οικονομία.

Η δράση καθαρισμού αποτελεί ένδειξη ότι πέρα από την προστασία των ναυτικών, οι επιθεωρητές της ITF συμβάλλουν ενεργά και στην προστασία του περιβάλλοντος.