Η Λεμεσός μετατρέπεται σε διεθνές κέντρο συνδικαλιστικού διαλόγου, καθώς από τις 15 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα φιλοξενήσει το Maritime Roundtable της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), στο ξενοδοχείο St Raphael Resort.

Το κορυφαίο αυτό γεγονός, που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, θα συγκεντρώσει περισσότερους από 180 συνδικαλιστές από 140 χώρες, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ναυτεργατών και λιμενεργατών. Τη διοργάνωση στηρίζει η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ, εκπροσωπώντας το κυπριακό ναυτεργατικό κίνημα στη διεθνή σκηνή.

Την επίσημη έναρξη, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 09:30, θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφειάδης, ο ΓΓ της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ, Χαράλαμπος Αυγουστή, και ο Πρόεδρος της ITF, Paddy Crumlin.

Ακολουθεί το Worldwide Inspectors Seminar

Μετά το Roundtable, από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, η Λεμεσός θα φιλοξενήσει το Worldwide Inspectors Seminar της ITF, με τη συμμετοχή 150 επιθεωρητών από πάνω από 100 λιμάνια παγκοσμίως.

Την έναρξη θα χαιρετίσει η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, στις 22 Σεπτεμβρίου στις 09:30. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση, ενδυνάμωση και αναπροσανατολισμός της δράσης των επιθεωρητών, αλλά και η ενίσχυση των παγκόσμιων εκστρατειών της ITF.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και δράση καθαρισμού παραλίας στις 23 Σεπτεμβρίου, ως έμπρακτη απόδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του συνδικαλιστικού κινήματος και της σύνδεσης της κοινωνικής ευθύνης με το δικαίωμα σε βιώσιμο μέλλον.