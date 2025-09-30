Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI), μέλος του ΚΕΒΕ, ανακοίνωσε την ένταξή του ως συνδεδεμένο μέλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council – EPC).

Το EPC αποτελεί τον βασικό φορέα χάραξης πολιτικών, προτύπων και πρωτοβουλιών στον τομέα των πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη διασφάλιση γρήγορων, ασφαλών και αποτελεσματικών συναλλαγών. Μέσω της συμμετοχής του, ο Σύνδεσμος αποκτά πρόσβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος των πληρωμών στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Γεωργούλας, δήλωσε ότι η ένταξη στο EPC αναγνωρίζει «την αξία του Συνδέσμου και την ανάπτυξη του τομέα στην Κύπρο», χαρακτηρίζοντάς την ως «σημαντικό βήμα που ενισχύει τη φωνή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλουμε ουσιαστικά στις εξελίξεις του κλάδου».

Η συμμετοχή στο EPC, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, αποτελεί αφενός επιβεβαίωση της μέχρι τώρα πορείας του, αφετέρου αφετηρία για πιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα πληρωμών.