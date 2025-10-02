Η Deloitte Κύπρου δημοσίευσε την 14η Έκθεση Διαφάνειας για το οικονομικό έτος που καλύπτει την περίοδο από 1 Ιουνίου 2024 έως 31 Μαΐου 2025. Η έκθεση εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο απολογισμό της εταιρείας για το οικονομικό έτος, παρουσιάζοντας θέματα διακυβέρνησης και την ακλόνητη δέσμευση για την ποιότητα του ελέγχου, την ηθική και τη διαφάνεια.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της Deloitte στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στην κυπριακή αγορά, στην υποστήριξη των πελατών, στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της και στην επίτευξη θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ακλόνητη προσήλωση της εταιρείας στις αξίες της και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντικατοπτρίζονται στις καθημερινές εργασίες της.

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό του μήνυμά του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Deloitte Κύπρου, Πιερής Μάρκου: «Στο σημερινό απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, η διαφάνεια αποτελεί το θεμέλιο της εμπιστοσύνης και καθοδηγεί τις ενέργειες μας μέσα από την αβεβαιότητα. Με τη δέσμευση μας να ηγούμαστε με διαφάνεια και ακεραιότητα, συνεχίζουμε να δημιουργούμε ουσιαστικό αντίκτυπο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. Η εστίαση μας στην υπευθυνότητα, στη στρατηγική πρόληψη και στην προσφορά πολύτιμων εργαλείων και πληροφοριών σε πελάτες, συνεργάτες και στην κοινωνία αντικατοπτρίζει την κουλτούρα διαφάνειας που καλλιεργούμε στον οργανισμό μας. Αυτή η φιλοσοφία ενθαρρύνει την καινοτομία και τη συνεργασία, ενισχύει την εμπιστοσύνη και προσφέρει εξαιρετική αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Αξιοποιώντας ευκαιρίες εν μέσω παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων

Στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου, το οικονομικό έτος 2025 αποτέλεσε ακόμα μια χρονιά γεμάτη ανθεκτικότητα, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Deloitte Κύπρου. Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες και προκλήσεις, η εταιρεία συνέχισε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Κύπρου. Διατηρώντας τη δέσμευση της στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμό, συνέχισε να υιοθετεί στρατηγικές που ενισχύουν την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα, την καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις, συνεχίζοντας να παρέχει με επαγγελματισμό υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξίας.

Στο οικονομικό έτος που έληξε 31 Μαΐου 2025, το δίκτυο εταιρειών της Deloitte που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, συνέχισαν να παρουσιάζουν ανάπτυξη και σημείωσαν ακαθάριστα έσοδα ρεκόρ ύψους €58,8 εκατομμυρίων, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, συνεισφέροντας €15,9 εκατομμύρια στα κρατικά έσοδα. «Αυτή η επιτυχία αντανακλά την εξαιρετική αφοσίωση των ανθρώπων μας, οι οποίοι ευδοκιμούν και διαπρέπουν σε έναν περιβάλλον εργασίας που στηρίζεται στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ενσωμάτωση τους», τόνισε ο κ. Μάρκου.

Αγκαλιάζοντας την καινοτομία ενώ ηγείται με όραμα για θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία

Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Deloitte στην ενσωμάτωση των αρχών ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση), για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη για ετοιμασία αναφορών βιωσιμότητας από τις εταιρείες. Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της ψηφιοποίησης, της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), η Deloitte έχει υιοθετήσει τέτοιες τεχνολογίες και συνεχίζει να καινοτομεί μέσω της τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία τόσο για τους πελάτες όσο και για τους ανθρώπους της.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων που απασχολούν την κοινωνία, προωθώντας ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον. Καθοδηγούμενη από το παγκόσμιο πρόγραμμα της Deloitte, WorldImpact, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επένδυσε σχεδόν €600.000 στην κοινωνία, υποστηρίζοντας φιλόδοξα εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, και συνεργάστηκε με οργανισμούς που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες εταιρικής ευθύνης και βιωσιμότητας.

Οι προτεραιότητες της Deloitte ευθυγραμμίζονται με τους δημόσιους στόχους που αφορούν την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την πράσινη οικονομία, την εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς, και τονίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, διαφάνεια, υιοθέτηση τεχνολογίας και ενεργό συμμετοχή στην θεσμική και οικονομική ανάπτυξη. Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, η Deloitte, θα συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα και να ηγείται στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τον ζωτικό της ρόλο τόσο στον τομέα όσο και στην κοινωνική πρόοδο.

Διαβάστε εδώ αυτούσια την Έκθεση: