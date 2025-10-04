Η CDB Bank (Cyprus Development Bank) εντάχθηκε ως νέο μέλος στο Business Integrity Forum (BIF) του Cyprus Integrity Forum (CIF), σε μια κίνηση που ενισχύει τη συμμετοχή του τραπεζικού τομέα σε θεσμούς που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ακεραιότητα.

Σημαντική προσθήκη για τον τραπεζικό τομέα

Η CDB αποτελεί την τρίτη τράπεζα που συμμετέχει στο δίκτυο του BIF / CIF, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της λογοδοσίας στην κυπριακή οικονομία. Η ένταξη της CDB αναμένεται να προσδώσει επιπλέον αξιοπιστία στον θεσμό, καθώς ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με στρατηγικό ρόλο στην τοπική αγορά δίνει βαρύτητα στις δράσεις του CIF.

Η τελετή υπογραφής

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Πρόεδρος του CIF, Μάριος Σκανδάλης, και ο Υπεύθυνος του BIF, Ροβέρτος Γιουσελής, υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Συμμετοχής και το παρέδωσαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της CDB Bank, Λουκά Μαράγκο. Η τελετή σηματοδότησε τη δέσμευση της τράπεζας να συμπορευθεί με τις αρχές του οργανισμού.

Στρατηγική κίνηση με προοπτική

Η συμμετοχή στο BIF εντάσσεται στη στρατηγική της CDB Bank για ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου και της εταιρικής υπευθυνότητας, σε μια περίοδο που οι τραπεζικοί οργανισμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις εποπτείας και διαφάνειας. Η κίνηση αυτή προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην εικόνα της τράπεζας ως θεσμικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.