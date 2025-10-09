Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, είναι ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού. Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Σιακαλλής, Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής της Eurobank, με θητεία διάρκειας δύο ετών, σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου.

Αλλαγή ηγεσίας μετά την αποχώρηση του Αριστείδη Βουράκη

Η νέα ηγεσία του Συνδέσμου αναδείχθηκε έπειτα από την παραίτηση του πρώην Προέδρου Αριστείδη Βουράκη, λόγω νέων επαγγελματικών καθηκόντων. Ο Σύνδεσμος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Βουράκη για τη σημαντική συνεισφορά του στην ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και τη συνεπή εκπροσώπηση του Συνδέσμου τα προηγούμενα χρόνια.

Στόχος η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας του τομέα

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών εύχεται στη νέα ηγεσία κάθε επιτυχία στο έργο της, το οποίο επικεντρώνεται στη στήριξη και ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την προώθηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον της Κύπρου.

Με τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύνδεσμος αναμένεται να συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τον τραπεζικό και οικονομικό τομέα της χώρας.