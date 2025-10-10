Στον σημερινό κόσμο των άμεσων ψηφιακών πληρωμών, η ταχύτητα είναι το παν. Όμως, όταν τα χρήματα μεταφέρονται γρήγορα, τα λάθη μπορούν επίσης να ταξιδέψουν εξίσου γρήγορα.

Γι’ αυτό και ένα νέο χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επαλήθευση Δικαιούχου (Verification of Payee – VoP), εισάγεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ που αποστέλλεται φτάνει εκεί που πρέπει.

Η VoP είναι ένα απλό αλλά ισχυρό εργαλείο που προστατεύει από απάτες, επιβεβαιώνοντας ότι ο λογαριασμός στον οποίο στέλνετε χρήματα ανήκει πράγματι στο άτομο ή στην επιχείρηση που θέλετε να πληρώσετε. Μπορεί να ακούγεται ως μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά αυτό το βήμα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εμπιστευόμαστε και πραγματοποιούμε πληρωμές στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Τι ακριβώς κάνει η VoP

Ας υποθέσουμε ότι στέλνετε χρήματα σε έναν φίλο, έναν προμηθευτή ή μια επιχείρηση. Συνήθως πληκτρολογείτε το όνομα και το IBAN τους – εκείνη τη μακριά σειρά αριθμών που προσδιορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό. Αν όμως κάνετε ένα μικρό λάθος στο IBAN, η πληρωμή μπορεί να σταλεί σε λάθος λογαριασμό, και συχνά είναι δύσκολο να ανακτηθούν τα χρήματα.

Εδώ επεμβαίνει η VoP. Πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή, το σύστημα ελέγχει το όνομα που έχετε εισαγάγει με τις πληροφορίες που διαθέτει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του δικαιούχου. Έπειτα, εμφανίζει ένα από τα τέσσερα πιθανά αποτελέσματα:

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ (EXACT MATCH): Το όνομα και το IBAN ταιριάζουν απόλυτα – η πληρωμή μπορεί να προχωρήσει.

Με άλλα λόγια, είναι σαν να σας ρωτά το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα:

«Είστε σίγουροι ότι θέλετε να στείλετε τα χρήματα σε αυτόν τον δικαιούχο;»

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά προς ισχυρότερη προστασία των ψηφιακών πληρωμών, η Επαλήθευση Δικαιούχου (VoP) πρόκειται να αποτελέσει το νέο πρότυπο ασφάλειας σε ολόκληρο τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Η πρωτοβουλία προέρχεται από τον Κανονισμό της ΕΕ για τις Άμεσες Πληρωμές και υλοποιείται από το European Payments Council (EPC) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA). Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους συμμετέχοντες του SEPA, ώστε πελάτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας και διαφάνειας στις μεταφορές χρημάτων.

Στην ECOMMBX, υποστηρίζουμε πλήρως αυτήν την εξέλιξη. Έχουμε προετοιμάσει τα συστήματά μας και ενσωματώσει το πλαίσιο της VoP, ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν την πιο ομαλή και ασφαλή εμπειρία ψηφιακών πληρωμών.

«Η ECOMMBX βρίσκεται διαχρονικά στην αιχμή της καινοτομίας στις πληρωμές,» δήλωσε ο Gregory Dellas, Group Chief Compliance & Risk Officer της εταιρείας. «Η εισαγωγή της Επαλήθευσης Δικαιούχου αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός, ενισχύοντας τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τους χρήστες μας.»

Υιοθετώντας αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η ECOMMBX συνεχίζει τη δέσμευσή της για ασφαλείς, έξυπνες και διαφανείς συναλλαγές – κάνοντας τη χρηματοοικονομική ζωή πιο απλή και πιο ασφαλή για όλους.