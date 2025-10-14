Το Ινστιτούτο Κύπρου διοργάνωσε ημερίδα με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ερευνητικών ταλέντων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Συντάξεων για Ερευνητές (RESAVER), με τη στήριξη του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Ελκύοντας και διατηρώντας ερευνητικά ταλέντα: Δημιουργία υποστηρικτικών πλαισίων για καριέρες και κινητικότητα», είχε στόχο να προσφέρει πρακτικά εργαλεία και στρατηγικές για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των ερευνητικών φορέων. Στο επίκεντρο τέθηκαν η ανάπτυξη πολιτικών Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οφέλη του Βραβείου Αριστείας HR στην Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υλοποίηση του RESAVER και οι προοπτικές συνταξιοδότησης των διεθνώς μετακινούμενων επιστημόνων.

Στήριξη νέων ερευνητών και ανάγκη για επενδύσεις

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, καθηγητής Σταύρος Μαλάς, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης των νέων ερευνητών και της διασφάλισης συνθηκών επαγγελματικής ανέλιξης, σημειώνοντας ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο της Κύπρου στην έρευνα και ανάπτυξη, η χώρα υστερεί σε επενδύσεις συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας του Υφυπουργείου, Κωνσταντίνος Κλεοβούλου, ανέφερε ότι η Κύπρος ανήκει πλέον στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την κινητικότητα ερευνητών και τη διεθνή συνεργασία.

Πολιτικές αξιοποίησης Κυπρίων επιστημόνων

Η Προϊσταμένη του Γραφείου της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Γεωργάλλα, επεσήμανε ότι η Κύπρος ανήκει στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ, με αύξηση μισθών και βιοτικού επιπέδου. Αναφέρθηκε στους τέσσερις πυλώνες πολιτικής για την αξιοποίηση των Κυπρίων επαγγελματιών του εξωτερικού:

Φορολογικά κίνητρα ,

, Ψηφιακή πύλη πληροφόρησης ,

, Πλατφόρμα ευκαιριών για ταλέντα ,

, Υποστήριξη οικογενειακής επανένταξης.

Ηγεσία στην εποχή των ανθρωποειδών

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε διάλεξη με τίτλο «Ένα Ανθρωποειδές είναι ο Προϊστάμενός μου – Η Επόμενη Πρόκληση για το Ανθρώπινο Δυναμικό», με ομιλητή τον Indi Seehra, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του London School of Economics and Political Science. Ο Seehra ανέλυσε τις προκλήσεις της τεχνολογικής εξέλιξης στον χώρο εργασίας, εστιάζοντας στη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στο HR και στις επιπτώσεις των ανθρωποειδών τεχνολογιών στην ηγεσία και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

ΚΥΠΕ