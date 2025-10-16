Στις 23 Οκτωβρίου 2025, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος θα φιλοξενήσει την ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Beyond the Alliance: Micro-credentials & Best Practices from Around the World», στο πλαίσιο του διεθνούς σεμιναρίου που διοργανώνει για τα micro-credentials και τη δια βίου μάθηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 11:00 στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω Microsoft Teams.

Η εκδήλωση θα παρουσιάσει διακεκριμένους διεθνείς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα μοιραστούν ώριμες πρακτικές εφαρμογής των micro-credentials, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά πλαίσια, τα μοντέλα υλοποίησης και τις διαδικασίες αναγνώρισης.

Κύριοι ομιλητές:



Καθηγητής Stephen Dobson, πρώην Κοσμήτορας του Central Queensland University (Αυστραλία), ο οποίος θα παρουσιάσει το Εθνικό Πλαίσιο Microcredentials και την πλατφόρμα MicroCred Seeker.

Inghild Marie Mjelva, Senior Advisor και Education Point of Contact για τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ECIU στο University of Stavanger (Νορβηγία), η οποία θα αναδείξει τις ψηφιακές διαπιστεύσεις e-sealed, τις κεντρικές πλατφόρμες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναγνώρισης.

Δρ. Sarah Brady, Micro-credentials Project Lead στο University of Limerick (Ιρλανδία), η οποία θα παρουσιάσει το Εθνικό Πλαίσιο MicroCreds της Ιρλανδίας, περιλαμβάνοντας τη διαπίστευση, τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα ευέλικτα μοντέλα παροχής.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Δρ. Brit Svoen, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο INN University (Νορβηγία). Η συνεδρία θα ολοκληρωθεί με συζήτηση πάνελ και ενότητα ερωτήσεων–απαντήσεων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τους ομιλητές.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο διεθνές σεμινάριο για τα Micro-credentials και τη Δια Βίου Μάθηση, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2025.