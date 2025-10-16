Στις 23 Οκτωβρίου 2025, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος θα φιλοξενήσει την ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Beyond the Alliance: Micro-credentials & Best Practices from Around the World», στο πλαίσιο του διεθνούς σεμιναρίου που διοργανώνει για τα micro-credentials και τη δια βίου μάθηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από 09:00 έως 11:00 στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω Microsoft Teams.
Η εκδήλωση θα παρουσιάσει διακεκριμένους διεθνείς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα μοιραστούν ώριμες πρακτικές εφαρμογής των micro-credentials, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά πλαίσια, τα μοντέλα υλοποίησης και τις διαδικασίες αναγνώρισης.
Κύριοι ομιλητές:
- Καθηγητής Stephen Dobson, πρώην Κοσμήτορας του Central Queensland University (Αυστραλία), ο οποίος θα παρουσιάσει το Εθνικό Πλαίσιο Microcredentials και την πλατφόρμα MicroCred Seeker.
- Inghild Marie Mjelva, Senior Advisor και Education Point of Contact για τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ECIU στο University of Stavanger (Νορβηγία), η οποία θα αναδείξει τις ψηφιακές διαπιστεύσεις e-sealed, τις κεντρικές πλατφόρμες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναγνώρισης.
- Δρ. Sarah Brady, Micro-credentials Project Lead στο University of Limerick (Ιρλανδία), η οποία θα παρουσιάσει το Εθνικό Πλαίσιο MicroCreds της Ιρλανδίας, περιλαμβάνοντας τη διαπίστευση, τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα ευέλικτα μοντέλα παροχής.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η Δρ. Brit Svoen, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο INN University (Νορβηγία). Η συνεδρία θα ολοκληρωθεί με συζήτηση πάνελ και ενότητα ερωτήσεων–απαντήσεων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τους ομιλητές.
Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο διεθνές σεμινάριο για τα Micro-credentials και τη Δια Βίου Μάθηση, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2025.