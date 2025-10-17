Επενδύει στην ανάπτυξη αυτόνομων και έξυπνων ναυτιλιακών τεχνολογιών το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), το οποίο ανακοίνωσε την ίδρυση της πρώτης του spinout εταιρείας, με την ονομασία Nautonomy Ltd.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με στόχο την εμπορική αξιοποίηση της ερευνητικής αριστείας για την ανάπτυξη τεχνολογιών που προσφέρουν απτά οφέλη στον τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το κέντρο αριστείας, η Nautonomy θ’ αναπτύσσει προηγμένες τεχνολογίες αυτόνομων και ευφυών συστημάτων, που ενισχύουν με εφαρμογές τον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και του θαλάσσιου οικοσυστήματος. «Συνδυάζοντας παγκόσμιας κλάσης τεχνογνωσία στη μηχανολογία και στην πληροφορική, η Nautonomy ειδικεύεται στις τεχνολογίες αυτόνομων οχημάτων, με έμφαση στις θαλάσσιες και αμυντικές εφαρμογές», σημειώνεται σε ανακοίνωση του CMMI, που προσθέτει πως η εταιρεία θα παρέχει προηγμένες λύσεις μηχανικής, ενσωμάτωση συστημάτων και λύσεις αυτονομίας για πολύπλοκα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, «επιτυγχάνοντας τον απρόσκοπτο συνδυασμό υλικού και τεχνολογικής ευφυΐας στη θάλασσα».

Σημειώνεται, ακόμη, πως οι τεχνολογικές λύσεις της Nautonomy θα έχουν διττή εφαρμογή, τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα.

Η νεοφυής εταιρεία στην ουσία θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην έρευνα και την πραγματική επιχειρησιακή δράση, ενδυναμώνοντας, όπως αναφέρεται, τις τεχνολογικές δυνατότητες της Κύπρου σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η εταιρεία θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως αναδυόμενου κόμβου καινοτομίας στη θαλάσσια και ναυτιλιακή τεχνολογία», σημειώνει το CMMI, υποδεικνύοντας πως η ίδρυση της Nautonomy Ltd αποτελεί ορόσημο τόσο για το Ινστιτούτο, όσο και για την Κύπρο

Ο διευθύνων Σύμβουλος του CMMI, Ζαχαρίας Σιόκουρος, δήλωσε πως η δημιουργία της εταιρείας «αποδεικνύει ότι έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να παράγουμε έρευνα παγκόσμιου επιπέδου, αλλά και να μετατρέπουμε αυτή τη γνώση σε πρακτικές, εμπορικά αξιοποιήσιμες λύσεις που προσδίδουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία».

Ο Χρίστος Κελέσιης, διευθυντής και συνιδρυτής της Nautonomy, πρόσθεσε πως «σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρείες στην Κύπρο που επικεντρώνονται στην απλή ενσωμάτωση εξοπλισμού, η Nautonomy αναπτύσσει εξ ολοκλήρου την τεχνολογία της στην Κύπρο».

Από την πλευρά του, ο Χρίστος Κωνσταντινίδης, επίσης διευθυντής και συνιδρυτής της εταιρείας, υπέδειξε πως η Nautonomy δεν αποτελεί απλώς μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια, αλλά ένα όραμα αλλαγής. «Επιδιώκουμε ν’ ανατρέψουμε τα δεδομένα, να εμπνεύσουμε και να καθοδηγήσουμε μια διαχρονική μεταμόρφωση που θα αφήσει το αποτύπωμά της για γενιές», σημείωσε.