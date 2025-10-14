Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΥΝΚΔ) ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Cyprus Shipping 1-Stop-Shop Portal (CYSh1P), ενός ενιαίου ψηφιακού κόμβου που συγκεντρώνει και εκσυγχρονίζει όλες τις ναυτιλιακές υπηρεσίες του Υφυπουργείου.

Η πλατφόρμα CYSh1P προσφέρει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – πλοιοκτήτες, δικηγόρους, διαχειριστές πλοίων, ναυτικούς και νηογνώμονες – εύκολη και κεντρική πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν:

Εγγραφή πλοίων και συναλλαγές μητρώου

Τεχνικά, περιβαλλοντικά και θέματα ασφάλειας πλοίων υπό κυπριακή σημαία

πλοίων υπό κυπριακή σημαία Εκπαίδευση και πιστοποίηση ναυτικών

Υπηρεσίες Συστήματος Φορολογίας Χωρητικότητας (Tonnage Tax System)

Υπηρεσίες για μικρά και ταχύπλοα σκάφη

Πρώτη φάση λειτουργίας και διαθέσιμες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά. Από τις 14 Οκτωβρίου 2025, είναι ήδη διαθέσιμες οι πρώτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices), μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να:

Υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Ναυτικών , καθώς και για έκδοση ή ανανέωση Ναυτικών Βιβλιαρίων και Επικυρώσεων (Endorsements) .

για , καθώς και για . Υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση ή ανανέωση Πιστοποιητικών Επάρκειας Εκπαίδευσης, Τεκμηριωμένων Αποδείξεων και Πιστοποιητικών Ικανότητας (CoC).

Με την ενεργοποίηση των πρώτων υπηρεσιών του CYSh1P, η προηγούμενη πλατφόρμα eSAS (https://esas.dms.gov.cy/) έχει παύσει τη λειτουργία της και δεν δέχεται νέες αιτήσεις.

Εγγραφή και πρόσβαση στο CYSh1P

Για τη χρήση των νέων υπηρεσιών, απαιτείται εγγραφή και ενεργοποίηση λογαριασμού:

Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν τον CY Login εταιρικό τους λογαριασμό. Όσες δεν διαθέτουν, οφείλουν να δημιουργήσουν έναν άμεσα .

πρέπει να χρησιμοποιούν τον εταιρικό τους λογαριασμό. Όσες δεν διαθέτουν, οφείλουν να . Οι ξένες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν απευθείας μέσω της πλατφόρμας CYSh1P.

Ένας αναλυτικός Οδηγός Χρήσης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://cysh1p.dms.gov.cy/, παρέχοντας βήμα προς βήμα οδηγίες για την εγγραφή, δημιουργία προφίλ, ρύθμιση διαπιστευτηρίων και ενεργοποίηση υπηρεσιών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στη ναυτιλία

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ψηφιακή καινοτομία, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα όλων των ναυτιλιακών υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη εμπειρία για όλους τους χρήστες του ναυτιλιακού οικοσυστήματος.