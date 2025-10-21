Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και η Tenstorrent, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως, σηματοδοτώντας μία σημαντική εξέλιξη για το τεχνολογικό οικοσύστημα της Κύπρου. Η Tenstorrent ειδικεύεται στην ανάπτυξη επεξεργαστών υψηλών επιδόσεων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας καινοτόμο υλικό με λογισμικό ανοικτής αρχιτεκτονικής.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον CEO της Tenstorrent, Jim Keller, και τον Επικεφαλής Επιστήμονα και Πρόεδρο του ΙδΕΚ, Δημήτρη Σκουρίδη, παρουσία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημου Δαμιανού.

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ – Νέα μαθήματα και κοινές δράσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει ενεργά στη συνεργασία. Παρόντες ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Δρ. Μιχάλης Σιριβιανός, και ο Δρ. Ανδρέας Διαβαστός, οι οποίοι συνεργάζονται ήδη με την Tenstorrent σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το ΤΕΠΑΚ και η Tenstorrent αναπτύσσουν νέο διδακτικό υλικό σε τομείς όπως αρχιτεκτονική υπολογιστών και μηχανική μάθηση, ενισχύοντας τις δεξιότητες φοιτητών και ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη και στα αυτόνομα συστήματα.

Ο Δρ. Σιριβιανός ανέφερε ότι η εταιρεία έχει παραχωρήσει στο πανεπιστήμιο τον επεξεργαστικό εξοπλισμό TT Quiet Box, διευκολύνοντας την ανάπτυξη νέων υπολογιστικών αρχιτεκτονικών.

Προοπτική για νέα βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας

Η συνεργασία αναμένεται να λειτουργήσει ως θεμέλιο για την ανάπτυξη βιομηχανίας προηγμένης τεχνολογίας στην Κύπρο, συνδέοντας την έρευνα με την παραγωγή. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εταιρεία αυτού του μεγέθους στον τομέα των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης αποκτά επίσημη παρουσία στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Λεμεσό, όπου λειτουργεί τεχνολογικό οικοσύστημα με εφαρμογές στους τομείς της ναυτιλίας, της άμυνας, της υγείας, της ενέργειας και του διαστήματος.

Ευχαριστίες προς την Πολιτεία

Η Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για τη στήριξη, καθώς και προς την Ειρήνη Πική, τον Νικόδημο Δαμιανού και τον Δημήτρη Σκουρίδη, για τη συμβολή τους στην ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στη χώρα.