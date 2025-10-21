Η Κύπρος κατέγραψε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στον τομέα του Real Estate, καθώς δύο Κύπριοι επαγγελματίες, η Άλκηστη Νικολάου και ο Μάριος Παπαχριστοδούλου, διακρίθηκαν πρόσφατα ανάμεσα στους καλύτερους πωλητές του real estate από όλη την Ευρώπη.

Η αναγνώριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο του RE/MAX ELITE 2025, του συνεδρίου που συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους 250 καλύτερους επαγγελματίες του real estate από όλη την Ευρώπη, αποτελώντας θεσμό αριστείας, εκπαίδευσης και δικτύωσης για τον κλάδο, που φέτος πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία.

Η Άλκηστη Νικολάου που δραστηριοποιείται στη Λεμεσό και ο Μάριος Παπαχριστοδούλου που δραστηριοποιείται στη Λευκωσία, ξεχώρισαν μέσα από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που βασίστηκε σε κριτήρια όπως οι επιδόσεις, η ποιότητα εξυπηρέτησης, η επαγγελματική συνέπεια και η συνεισφορά στην ανάπτυξη του δικτύου.

Οι διακρίσεις αυτές αποδεικνύουν πως μια μεγάλη μερίδα της αγοράς εμπιστεύεται παγκόσμια brands με διεθνές κύρος, τα οποία προσφέρουν πραγματικά οφέλη στους επαγγελματίες που τα εκπροσωπούν. Η υποστήριξη, η τεχνογνωσία και το εκτεταμένο δίκτυο της RE/MAX δίνουν στους συνεργάτες της τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ταχύτερα, να προσελκύουν διεθνείς αγοραστές και να παρέχουν υπηρεσίες ανώτερου επιπέδου.

Η παρουσία δύο Κυπρίων σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον αποτελεί σημαντική διάκριση για τον εγχώριο κλάδο, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως ανερχόμενο κέντρο αριστείας και επενδυτικού ενδιαφέροντος στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων.