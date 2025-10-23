Ο Invest Cyprus αναδείχθηκε σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Ευρώπης της Παγκόσμιας Ένωσης Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων (WAIPA), ενισχύοντας τον ρόλο της Κύπρου στον διεθνή χάρτη επενδύσεων. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2025 στη Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο του 29ου World Investment Conference, σε συνεργασία με το Sharjah Investment Forum.

Η νέα ηγεσία της WAIPA για την περίοδο 2025-2027 καθορίστηκε στη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος εξελέγη η Αρχή Προώθησης Άμεσων Επενδύσεων του Κουβέιτ (KDIPA), με επικεφαλής τον Mohammed Mulla Yaqoub. Αντιπρόεδροι αναδείχθηκαν ο οργανισμός ProDominicana από τη Δομινικανή Δημοκρατία και ο Invest Korea, σηματοδοτώντας τη διεθνή γεωγραφική ισορροπία της Ένωσης.

Με την ανάληψη της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ο Invest Cyprus θα εκπροσωπεί την Ανατολική Ευρώπη, ενδυναμώνοντας την κυπριακή παρουσία στην παγκόσμια κοινότητα επενδυτικών οργανισμών και προωθώντας διακρατική συνεργασία και ανάπτυξη στην περιοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, δήλωσε ότι η εκλογή αποτελεί «τιμή και αναγνώριση του έργου μας για την προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επενδυτικού προορισμού», τονίζοντας πως ο οργανισμός δεσμεύεται να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ χωρών και να προσελκύσει βιώσιμες επενδύσεις.

Το συνέδριο WIC2025 συνεχίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πάνω από 140 χώρες, όπου συζητούνται οι νέες στρατηγικές για την προώθηση επενδύσεων σε ένα περιβάλλον διεθνούς μετασχηματισμού.

Ο Invest Cyprus αποτελεί τον επίσημο φορέα προσέλκυσης επενδύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποστολή την προσέλκυση ποιοτικών ξένων κεφαλαίων, την υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων και την προώθηση της Κύπρου ως ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κέντρου.