Ο Invest Cyprus καλωσόρισε την αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης TKI στην Κύπρο, με αφορμή τη συγχώνευση της Hybrid ConsulTech — που πλέον λειτουργεί ως TKI EMEA — με τον αμερικανικό όμιλο. Η TKI δραστηριοποιείται σε λύσεις AI και Data Intelligence σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ η εγκατάστασή της στο νησί αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου καινοτομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, χαρακτήρισε τη συνεργασία «σημαντικό ορόσημο για την αναπτυσσόμενη αγορά τεχνητής νοημοσύνης της Κύπρου». Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός παγκόσμιας τεχνογνωσίας και τοπικής εμπειρίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω καινοτομία και ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τους επιχειρηματικούς δεσμούς Κύπρου – ΗΠΑ.

«Η συγχώνευση αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική τοποθεσία της Κύπρου, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της», σημείωσε ο κ. Ταννούσης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί ελκυστικό προορισμό για τεχνολογικές εταιρείες που επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τις αγορές Ε.Ε., Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Από την πλευρά του, ο Thomas Gamble, Εταίρος και Group CEO της TKI, τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας προς την Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την «αναδυόμενο κέντρο καινοτομίας και γέφυρα μεταξύ τριών ηπείρων». «Επενδύουμε στο τοπικό ταλέντο και συνεργαζόμαστε με στρατηγικούς εταίρους όπως ο Invest Cyprus, για να προωθήσουμε την καινοτομία προς όφελος της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής», είπε.

Η Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη, Εταίρος και Γενική Διευθύντρια της TKI EMEA, ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί ευέλικτη και δυναμική πλατφόρμα για επιχειρηματικές τεχνολογίες. «Η επέκταση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας ως περιφερειακού ηγέτη, και ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε το υποστηρικτικό οικοσύστημα για να επιταχύνουμε την παροχή λύσεων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την περιοχή EMEA», πρόσθεσε.