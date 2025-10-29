Η Ask Wire ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας δύο επιχορηγήσεις από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) — τα προγράμματα Fast Track Innovation (FTI) και BOOST — τα οποία λειτουργούν ως καταλύτες καινοτομίας και επιταχύνουν τη μετάβαση της εταιρείας σε ευρωπαϊκή πλατφόρμα real estate intelligence.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία, προσφέρει δεδομένα και εργαλεία σε τράπεζες, ασφαλιστικές, εκτιμητές και κατασκευαστικές εταιρείες για τεκμηριωμένες αποφάσεις. Με πάνω από 80 θεσμικούς πελάτες, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Eurobank, το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου, η ERB Insurance, η Hellas Direct, η Lambda Development και η Cyfield, η Ask Wire έχει εξελιχθεί σε κομβικό παίκτη στον τομέα της αποτίμησης, της ανάλυσης χαρτοφυλακίων και του περιβαλλοντικού κινδύνου.

Το BOOST οδηγεί τη διεθνή επέκταση

Το πρόγραμμα BOOST αποτελεί τη μηχανή ανάπτυξης της επόμενης φάσης, χρηματοδοτώντας έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πελατών σε Πολωνία και Τσεχία, καθώς και στοχευμένες καμπάνιες μάρκετινγκ. Παράλληλα, ενισχύει τις ομάδες προϊόντος, πωλήσεων και δεδομένων, υποστηρίζοντας αυτοματοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αναβάθμιση υποδομών και διασύνδεση με τραπεζικά και ασφαλιστικά συστήματα.

«Το BOOST δεν αφορά απλώς την ανάπτυξη ενός προϊόντος, αλλά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας», δηλώνει ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire. «Μας επιτρέπει να εδραιώσουμε τη θέση μας σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ επιταχύνουμε την είσοδό μας σε νέες αγορές της Ευρώπης με δομή και ποιότητα».

Το FTI φέρνει τα δεδομένα ακινήτων πιο κοντά στους πολίτες

Το FTI στηρίζει την ανάπτυξη του Edge, της νέας πλατφόρμας της Ask Wire που συγκεντρώνει τιμές, περιβαλλοντικούς κινδύνους και ενεργειακή απόδοση σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Το Edge εισάγει το πρώτο “πορτοφόλι ακινήτου” (property wallet), ένα προσωπικό dashboard που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να παρακολουθούν την αξία, την ενεργειακή συμπεριφορά και την ασφάλεια των ακινήτων τους, συνδεδεμένοι απευθείας με τράπεζες, ασφαλιστικές και παρόχους ενέργειας.

Η πλατφόρμα αποτελεί το πρώτο βήμα προς το Real Estate Wallet, μια ψηφιακή ταυτότητα για κάθε ακίνητο στην Ευρώπη, που στοχεύει στη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην αγορά ακινήτων.

Καινοτομία χωρίς απώλεια μετοχικού κεφαλαίου

Τα προγράμματα FTI και BOOST ενισχύουν την παραγωγικότητα των εκτιμητών, τη στρατηγική των κατασκευαστών και τη δεδομενοκεντρική πολιτική των κυβερνήσεων, προσφέροντας διαφάνεια και εμπιστοσύνη στο ευρύ κοινό.

«Τα FTI και BOOST δείχνουν τη δύναμη της μη διαλυτικής χρηματοδότησης», επισημαίνει ο κ. Λοΐζου. «Επενδύουμε σε τεχνολογία και ανθρώπους χωρίς να παραχωρούμε μετοχικό κεφάλαιο, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία που γεννιέται στην Κύπρο και την Ελλάδα μπορεί να σταθεί και να κερδίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο».