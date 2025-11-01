Στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2025 των συστημικών τραπεζών σε Ελλάδα και Κύπρο στρέφει μέχρι τις 11 Νοεμβρίου την προσοχή της η επενδυτική κοινότητα.

Η αρχή έγινε την Πέμπτη από τον όμιλο Eurobank, ακολούθησε η Πειραιώς, στις 6 Νοεμβρίου ο όμιλος της Εθνικής, στις 7 η Alpha Bank και στις 11 Νοεμβρίου η Τράπεζα Κύπρου.

Το ενδιαφέρον είναι πώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από τους αναλυτές, αν και δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις, καθώς οι τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν τα κέρδη τους σταθερά και να ανταμείψουν τους μετόχους τους μέσω της μερισματικής πολιτικής.

Ήδη ο όμιλος Eurobank (είναι ενσωματωμένα και τα αποτελέσματα της Eurobank Ltd στην Κύπρο) έδωσε την Πέμπτη μια πρώτη γεύση, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις, συνεχίζοντας την πορεία οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης.

Τα καθαρά κέρδη για το ενιάμηνο 2025 ανήλθαν σε €1,03 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,06 δισ., με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 16,2%.

Η τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος €0,047 ανά μετοχή, πληρωτέου στις 12 Νοεμβρίου, ενώ το συνολικό ποσοστό διανομής για το έτος θα ξεπεράσει το 50% των κερδών. Οι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος -κυρίως σε Κύπρο και Βουλγαρία- συνέχισαν να συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ των καθαρών κερδών του ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης της Eurobank, αναφέρει η ανακοίνωση του ομίλου.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 10,3%, έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €370 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση σε €167 εκατ. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €54,3 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €36,0 δισ. στην Ελλάδα, €8,6 δισ. στην Κύπρο και €8,7 δισ. στη Βουλγαρία. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €79,0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €43,4 δισ. στην Ελλάδα, €23,3 δισ. στην Κύπρο και €9,7 δισ. στη Βουλγαρία.

Η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου το έχει ήδη ανακοινώσει ότι για το 2025 στοχεύει σε ποσοστό διανομής ύψους 70%, στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της πολιτικής διανομής του (50-70%), συμβάλλοντας περαιτέρω στη συνεχή δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς.

Από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, το συγκρότημα είχε αναφέρει, ότι παρά τα χαμηλότερα εκτιμόμενα επιτόκια της αγοράς, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις τον Φεβρουάριο 2025, αναμένει πως ο στόχος, του 2025, για καθαρά έσοδα από τόκους ύψους < (μικρότερο) των €700 εκατ. να επηρεαστεί θετικά, υποστηριζόμενος από την αύξηση στον όγκο των καταθέσεων και δανείων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή αύξηση στον όγκο των δανείων κατά το α’ εξάμηνο 2025, το συγκρότημα αναμένει να ξεπεράσει τον στόχο που έθεσε για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους περίπου 4%, ενώ αναμένεται επιβράδυνση της αύξησης αυτής κατά το β’ εξάμηνο 2025, επηρεασμένη από εποχικότητα.

Αυτό που ενισχύει μεταξύ άλλων τις τράπεζες είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα με αποτέλεσμα να αποκτούν μεγαλύτερα μη επιτοκιακά έσοδα. Πέραν από αυτό, προστέθηκαν ισχυροί παίχτες στην κυπριακή αγορά, όπως έγινε στην περίπτωση της ERB Asfalistiki της Eurobank, που εξαγοράσθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από το καναδικό ταμείο Fairfax.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου, EuroLife και GI, κατέχουν μεν σημαντική θέση στον κλάδο ζωής και στον γενικό ασφαλιστικό κλάδο αντίστοιχα στην Κύπρο, αλλά η τράπεζα προχώρησε στην απορρόφηση της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου για περαιτέρω ενίσχυσή τους.