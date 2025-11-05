Από το 1996, η CBS IT Systems Cyprus Ltd, μέλος του Ομίλου Cosmos Business Systems, συνδέει την τεχνολογία με την εμπιστοσύνη. Με λύσεις σε κυβερνοασφάλεια, AI, υποδομές και λογισμικό, οδηγεί την Κύπρο στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, η CBS IT Systems Cyprus Ltd παραμένει σταθερά παρούσα στο νησί, εξελισσόμενη σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους συνεργάτες πληροφορικής σε Κύπρο και Ελλάδα. Με έργα που καλύπτουν κάθε πτυχή του τεχνολογικού οικοσυστήματος — από υποδομές πληροφορικής και κυβερνοασφάλεια έως τεχνητή νοημοσύνη, big data, cloud, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσίες consulting — και συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς vendors όπως Cisco, IBM, HPE, Lenovo, Microsoft, Dell, Palo Alto, Fortinet, NVIDIA (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος), η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί και να στηρίζει οργανισμούς κάθε μεγέθους.

Παρουσία με Ρίζες & Αποτελέσματα

Η CBS IT Systems Cyprus Ltd δεν είναι απλώς μια επέκταση του ελληνικού ομίλου· είναι μια πλήρως λειτουργική εταιρεία κυπριακού δικαίου, με τοπική διοίκηση, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες και πελάτες από κάθε κλάδο της οικονομίας. Συνδυάζει την τοπική παρουσία με την τεχνογνωσία ενός μεγάλου τεχνολογικού ομίλου, μεταφέροντας εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών.

Η παρουσία της στην Κύπρο έχει σφραγιστεί από εμβληματικά έργα για φορείς όπως:

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία (CY Post ) – με την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των ταχυδρομικών λειτουργιών.

– με την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των ταχυδρομικών λειτουργιών. Το Υπουργείο Οικονομικών , τη Νομική Υπηρεσία , το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ – με έργα σε λογισμικό, εξοπλισμό, κυβερνοασφάλεια και υπηρεσίες cloud.

, , και – με έργα σε λογισμικό, εξοπλισμό, κυβερνοασφάλεια και υπηρεσίες cloud. Cyprus Institute – με την υλοποίηση του μεγαλύτερου υπερυπολογιστικού συστήματος (HPC) της Κύπρου, που λειτουργεί ως κόμβος έρευνας για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Δημήτρης Δάφνης: Πρόεδρος και CEO Ομίλου COSMOS

Η Τεχνογνωσία πίσω από την Εμπιστοσύνη

Η επιτυχία της CBS IT Systems Cyprus Ltd στην Κύπρο βασίζεται στην ολοκληρωμένη τεχνογνωσία της και στην ικανότητά της να ενοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες σε λύσεις που προσφέρουν πραγματική επιχειρησιακή αξία. Η συνεχής υποστήριξη από τη μητρική εταιρεία, με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες, εξασφαλίζει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις σε πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα — πάντα με γνώμονα την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα.



Ο Όμιλος Cosmos διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 27001, 27701, 22301 και 9001, λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOC) με 24/7 επιτήρηση μέσω της CBS.LAN και υποστηρίζει οργανισμούς κάθε μεγέθους στη μετάβαση προς ασφαλή, ευέλικτα και βιώσιμα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, μέσω της Novel Cosmos AI, o Όμιλος Cosmos επενδύει στην ανάπτυξη ελληνικών και κυπριακών Large Language Models (LLMs) και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για Δημόσιους Οργανισμούς, εστιάζοντας στην ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ε.Ε.

Γραφεία CBS IT Systems Cyprus, Λευκωσία

Η επόμενη δεκαετία: Από την Τεχνολογία στην Εμπειρία

Η CBS IT Systems Cyprus Ltd συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά στην Κύπρο ως στρατηγικός τεχνολογικός συνεργάτης μακράς πνοής.

Με κύκλο εργασιών του Ομίλου στα 100 εκ € και άνω των 310 μηχανικών και συμβούλων, γραφεία σε Λευκωσία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και άνω των 2.000 ολοκληρωμένων έργων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας την τελευταία 10ετία, ο Όμιλος Cosmos διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ας δημιουργήσουμε την νέα σχέση εμπιστοσύνης

Μετά από τριάντα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, η Cosmos Business Systems απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και δημόσιους φορείς της Κύπρου να γνωρίσουν ξανά έναν συνεργάτη που δεν είναι απλώς κοντά – αλλά πραγματικά δίπλα τους.

Με εμπειρία, ανθρώπινο δυναμικό, διεθνείς συνεργασίες και βαθιά τοπική γνώση, η CBS IT Systems Cyprus Ltd, αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τεχνολογικό σύμμαχο για τη νέα ψηφιακή εποχή της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.cbsit.com.cy | +35722442101 | sales@cbsit.com.cy